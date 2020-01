Cameron Diaz mamma a 47 anni: l’annuncio a sorpresa

Cameron Diaz è diventata mamma, è nata la piccola Raddix: l’annuncio a sorpresa

Cameron Diaz è diventata mamma! L’annuncio a sorpresa sulla nascita della prima figlia Raddix è arrivato poco su Instagram. A dare la lieta notizia è stato papà Benji Madden, che ha scritto un bel messaggio di inizio 2020 ma senza postare foto della piccola. I due neo genitori sembrano intenzionati a proteggere la privacy della figlia, per cui è probabile che non verrà mostrata molto presto sui social network. L’annuncio di Cameron Diaz mamma ha colto di sorpresa tutti, visto che non si avevano news recenti su una possibile gravidanza. Ci sono stati gossip in passato, ma poi mai confermati. Fino a oggi, almeno. Non è chiaro quindi se la bimba sia nata da una gravidanza dell’attrice o se invece la coppia abbia optato per la maternità surrogata.

Cameron Diaz mamma, Benji Madden annuncia la nascita della figlia Raddix

Ciò che conta è unicamente che Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati genitori della piccola Raddix, e sono al settimo cielo. Nel post su Instagram del musicista dei Good Charlotte si legge: “Buon anno nuovo dalla famiglia Madden! Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e ha completato la nostra famiglia. Nonostante siamo così felici di condividere questa notizia, sentiamo anche di dover proteggere la privacy della nostra piccola”. A questo punto ha spiegato che non pubblicheranno nessuna foto della figlia né condivideranno ulteriori dettagli. Hanno però precisato che la bimba è molto bella!

Cameron Diaz e Benji Madden genitori, è nata la prima figlia Raddix dopo cinque anni di matrimonio

Cameron Diaz e Benji Madden sono sposati dal 5 gennaio 2015 e si sono conosciuti grazie a Nicole Richie, amica dell’attrice e moglie di Joel Madden, fratello gemello di Benji. La coppia ha sempre sognato di allargare la famiglia e possiamo immaginare la gioia di avere finalmente tra le braccia la loro primogenita!