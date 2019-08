Cameron Diaz racconta la sua nuova vita e fa una grande rivelazione

Che fine ha fatto Cameron Diaz, l’attrice si racconta

È da un bel po’ di tempo che non sentiamo parlare di Cameron Diaz. L’ex attrice nel 2014, infatti, decise di dare una svolta alla sua vita abbandonando per sempre le scene. Un addio ai riflettori, alle telecamere e ai copioni quello di Cameron che ha preferito dedicarsi alla sua vita privata, tra le braccia del suo amato marito Benji Madden. La rivista statunitense Instyle però l’ha voluta per la sua copertina di Settembre, per festeggiare un importante anniversario, e per l’occasione Cameron Diaz ha rilasciato una bellissima intervista dove ha rivelato ai suoi fan com’è diventata la sua vita dal giorno in cui ha deciso di spegnere le luci dei riflettori che tanto l’hanno resa celebre. L’indimenticabile Natalie Cook delle Charlie’s Angels si è allontanata per sempre dalla vita mondana di Hollywood, dai mille impegni, dai provini e dalle scene da girare. E ora? Come vive? Scopriamolo insieme!

Cameron Diaz e la rivelazione che stupisce tutti : “Non mi manca esibirmi, per nulla”

“Ho iniziato a lavorare per il mondo dello spettacolo a 22 anni, quindi ben 25 anni fa, tanto tempo.” ha osservato l’attrice all’inizio dell’intervista. E poi ha continuato così: “ Ho donato più della metà della mia vita al pubblico e penso che ora sia il momento giusto, per me, per prendermi del tempo e riorganizzarmi per decidere se tornare oppure no. Sinceramente non mi manca esibirmi, ora sto pensando solo al mio benessere e al resto. Vorrei fare qualcosa che mi appassioni e che non mi risulti uno sforzo. Nella vita credo di aver fatto già molto e mi sento soddisfatta per le avventure che ho dovuto affrontare. Ora mi trovo in un punto magnifico della mia vita, anche se il mondo è cambiato davvero tanto. La metà degli anni ’90 è stata un’era che non tornerà mai più e io mi sento grata ed orgogliosa per averla vissuta. Ora siamo tutti legati al cellulare. È vero che possiamo pubblicare ciò che vogliamo su Instagram ma forse stiamo perdendo il contatto con la nostra umanità”.

“Trovo divertente che nessuno sappia cosa sto facendo”, la libertà di Cameron

Allontanandosi dalle scene, Cameron Diaz ha allontanato da sé stessa anche la curiosità sulla sua vita e i vari paparazzi che anni fa le correvano dietro alla ricerca dell’ultimo scoop. Riguardo a ciò, l’ex attrice si è espressa così:”È divertente non avere nessuno che sappia che cosa sto facendo. Perché adesso il mio tempo è solamente mio e di nessun altro. Non sto lavorando per nessun film, e proprio per questo non devo dar conto a nessuno. Non sto più facendo questo, ora sto solamente vivendo la mia vita.”. Cameron Diaz oggi ha 47 anni e per l’intervista fatta a Instyle ha voluto rivelare come ci si sente ad essere arrivati ad un’età del genere. Che la star si senta invecchiata? Assolutamente no, anzi: “Quella degli anni 40 credo sia il decennio migliore per la propria vita. Perché sei arrivata ad un punto in cui hai conosciuto la realtà e sai cosa e giusto e cosa è sbagliato. Hai un’esperienza alle spalle di 4 decenni e ciò ti è a favore. Puoi lasciarti andare a qualsiasi cosa, senza farti problemi! Per me questo è un gran sollievo! Sono una donna di 47 anni e si, sto bene e sono grata per la mia vita”.

Cameron Diaz e le dolci parole dedicate al marito Benji Madden

Cameron Diaz e Benji Madden, rocker proveniente dal gruppo Good Charlotte, si sono sposati il 5 Gennaio del 2015. Durante l’intervista per il magazine statunitense, l’ex attrice ha commentato il suo matrimonio con dolcissime parole: “Sposare Benji è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Mio marito è il migliore. È un uomo grandioso e, si, è il mio grande partner”.