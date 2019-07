Cameron Boyce: è morto a soli 20 anni l’attore Disney

Chi è Cameron Boyce e come è morto all’età di 20 anni

Lutto nel mondo Disney. È morto l’attore Cameron Boyce. Il ragazzo aveva solo venti anni. Il decesso è avvenuto durante il sonno a causa di un attacco respiratorio dovuto ad un problema medico che il ragazzo stava cercando di risolvere. L’annuncio è arrivato dalla famiglia, che ha subito diramato una nota stampa sulla vicenda. Cameron si era fatto conoscere per la serie tv Descendants e per lo show televisivo Jessie. Ma ha collezionato tanti altri ruoli ed esperienze sul piccolo e grande schermo visto che ha cominciato a lavorare come modello e attore all’età di 7 anni.

Il commento della Disney sulla morta di Cameron

“Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la privacy per affrontare questo dolore per la perdita del nostro prezioso figlio e fratello. Cameron è morto nel sonno dopo un attacco respiratorio, risultato di una condizione medica per la quale era in cura“, hanno fatto sapere i famigliari. Non è tardato ad arrivare un commento della Disney che, tramite un portavoce, ha fatto sapere: “Boyce ha sempre avuto un incredibile talento per la recitazione. Nonostante la giovane età è riuscito a condividere con il mondo intero la sua bravura”.