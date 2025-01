Cambio programmazione Mediaset: la scelta di Pier Silvio

Il 20 gennaio 2025 Mediaset dedicherà una programmazione televisiva speciale alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Tale avvenimento è un evento di una certa importanza mediatica ed è per tale motivo che Pier Silvio Berlusconi ha scelto di dedicargli un palinsesto particolare.

La programmazione Mediaset del 20 gennaio 2025

In occasione dell’insediamento del 47° presidente degli Stati Uniti, Mediaset attuerà una programmazione diversa rispetto al solito. L’evento tanto atteso dagli americani avrà inizio con il giuramento del vicepresidente JD Vance, seguito da quello di Donald Trump. Dove sarà possibile seguire tutto ciò? Sui canali come Canale 5 e Rete 4.

Infatti, a tal proposito il palinsesto subirà delle modifiche. A partire dalle 14.30 Tgcom24 con Dario Donato alla conduzione racconterà l’attesa del popolo americano. Seguirà su Rete4 l’appuntamento con Tg4 “Diario del giorno”, il telegiornale avrà una durata maggiore con uno speciale sul presidente degli Stati Uniti d’America che prende il nome di “Il ritorno di Donald Trump” dalle ore 16.45 alle ore 18.55 con Sabrina Scampini. Su Canale 5, invece, Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque continuerà a parlarne in una sezione dedicata.

In access prime-time, su Retequattro, Paolo Del Debbio con 4 di Sera aggiornerà in tempo reale il pubblico interessato alla politica degli Stati Uniti e, infine, in prima serata, Nicola Porro con Quarta Repubblica terminerà la programmazione son le ultime fasi della cerimonia.

Altri aggiornamenti saranno diffusi tramite le edizioni dei tg Mediaset.

L’orario dell’insediamento di Trump

Tutto il mondo potrà seguire in diretta a seconda dei fusi orari la celebrazione di Donald Triump che avrà luogo a partire dalle 11.47 americane.

Dove vedere la cerimonia oltra a Mediaset

Non solo sui canali Mediaset ma anche su Rai 1 sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti relativi a Donald Trump con uno speciale Tg1 grazie ad ospiti e collegamenti. Pertanto La vita in diretta non andrà in onda. Su Rai News 24, invece, per l’intera giornata si parlerà solo degli Stati Uniti. Infine, Rai Radio 1 dalle 17:05 avrà luogo uno Speciale GR1 in diretta per la cerimonia d’insediamento.

Un Evento Mediatico di Rilevanza Globale

L’evento del 20 gennaio 2025 che riguarda l’insediamento di Trump ha un’importanza eccezionale, non solo per gli Stati Uniti. Si tratta, infatti, di un avvenimento di fama internazionale che nel corso dei mesi precedenti ha suscitato dibattiti, polemiche e aspettative. Pertanto, i canali televisivi italiani vogliono offrire ai propri telespettatori una visione completa e dettagliata di tutto ciò che accade nella capitale Washington, dal momento dell’arrivo del nuovo presidente fino al suo giuramento ufficiale.