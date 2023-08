Cambio Barbara d’Urso-Merlino, perché Vecchi è scettico

La nuova edizione di Mattino Cinque News debutterà ufficialmente lunedì 25 settembre e sarà l’ultimo programma del daytime di Canale 5 a ripartire. Alla guida ci saranno sempre Francesco Vecchi e Federica Panicucci, con il primo che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla nuova stagione televisiva all’evento La Terrazza della Dolce Vita, condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Francesco Vecchi: l’opinione su Berlinguer e Merlino

Per Francesco Vecchi la partecipazione all’evento estivo di Ventura e Terzi è stata occasione per parlare dei nuovi arrivi a Mediaset, come Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Sull’ex conduttrice di Rai 3, Vecchi ha espresso una certa curiosità: “Credo che sia un colpo dell’estate nel calciomercato, Mediaset che prende un nome come quello della Berlinguer… Il tipo di televisione che Bianca Berlinguer ha sempre fatto secondo me è una televisione che può tranquillamene inserirsi dentro Mediaset” ha detto.

Sull’ex conduttrice de L’aria che tira, Francesco Vecchi ha spiegato come il compito che le si prospetta sarà alquanto difficile. Myrta ha infatti preso il posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque e il primo promo lanciato da Mediaset sui social per la nuova edizione del programma pomeridiano di Canale 5 non è stato molto apprezzato dall’utenza. In tanti, infatti, hanno espresso la loro contrarietà per l’addio di Barbara, sfogandosi nei commenti sotto il video. Ecco cosa ha detto Francesco Vecchi su Myrta Merlino:

“Secondo me lei ha un compito molto difficile. Lei fino a quest’anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico abbastanza piccolo numericamente. E passa a fare un programma che ha un pubblico molto grande e molto vasto, quindi trovo che la sfida sia più complessa per Myrta Merlino che non per Bianca Berlinguer“.

Santoro e il giornalismo trasparente: il commento di Vecchi

Gli ultimi rumor avevano dato per vicino alla firma anche Michele Santoro, che sarebbe in trattativa per rientrare a Mediaset, dopo ben ventisette anni dall’ultima volta. Tra le opzioni vociferate per il giornalista si era parlato di un possibile ruolo come ospite fisso nel programma di Bianca Berlinguer su Rete 4. Il primo a prospettare un ritorno di Santoro a Cologno Monzese sarebbe stato Silvio Berlusconi, poco prima di morire.

Vecchi ha offerto un parere anche su Santoro, a detta sua simbolo del giornalismo trasparente: “Santoro è il padre di tutta la televisione moderna. A proposito di giornalismo trasparente: tutti noi sappiamo l’idea di Santoro, se vogliamo è stato lui in Italia a mostrare il fatto che uno fa un programma e ti mostra subito la linea editoriale. Infatti qui ci sarà chi lo guarda e chi non lo guarda fin dal principio. Quel giornalismo che fa finta di non avere opinioni è più subdolo perché comunque un’opinione alla fine ce l’hai sempre” ha spiegato.

Come accennato in precedenza, Mattino Cinque News sarà l’ultimo programma daytime a ripartire, complice il prolungamento di Morning News. Mai prima d’ora il programma era iniziato così tardi, anche se Francesco Vecchi non è apparso dispiaciuto della scelta fatta da Mediaset: “C’è mia moglie che c’ha il pancione, c’ho il bimbo piccolo, sto facendo dei lavori in casa che se non faccio in tempo quello lì che esce deve dormire in un cassetto, per cui… Quando m’hanno chiamato per dire ‘parti più tardi’, ho detto ‘ok, grazie’. Non mi dispiace” ha spiegato.

Francesco Vecchi in prima serata su Rete 4: il precedente rumor

Un precedente retroscena, iniziato a circolare poco dopo la fine di Mattino Cinque, aveva parlato di un presunto programma estivo in prima serata su Rete 4 che avrebbe dovuto vedere al timone Francesco Vecchi. Pare, però, che qualcosa sia andato storto e non se ne sarebbe più fatto nulla. Vecchi, dal canto suo, non l’avrebbe presa benissimo. Non sappiamo se questo rumor sia vero o meno, quel che sappiamo è che Vecchi e Panicucci torneranno il 25 settembre su Canale 5.