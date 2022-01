Calza della Befana di Chiara Ferragni: “Non compratela, è tossica”

Non comprate le calze della Befana di Chiara Ferragni. A consigliarlo la stessa moglie di Fedez su Instagram, dove è seguita da tantissimi follower in tutto il mondo. Nel giorno dell’Epifania, che cade ogni anno il 6 gennaio, l’imprenditrice digitale ha messo in guardia tutti i suoi fan.

L’annuncio di Chiara Ferragni

La 34enne ha fatto sapere attraverso le storie di Instagram:

“Ragazzi vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della Befana Chiara Ferragni, ma è un fake, è un materiale non originale e vi sconsiglio di prenderla potrebbe avere anche materiali tossici. Non prendetela non è nostra”

La calza della Befana non rientra nel merchandising di Chiara Ferragni che comprende tanti altri accessori come la recente linea per la scuola che è andata letteralmente a ruba nonostante i costi non proprio alla portata di tutti. Per poter acquistare qualcosa del brand della Ferragni, come la linea bebè creata in occasione della nascita di Vittoria, non resta che collegarsi sul sito ufficiale, dove da poco sono iniziati anche i saldi.

Chiara Ferragni ha sconfitto il Covid-19

Di recente Chiara Ferragni ha sconfitto il Covid-19. Una battaglia che ha affrontato insieme al marito Fedez. I due sono risultati positivi al tampone qualche giorno prima di Capodanno. La coppia ha cancellato le vacanze con famigliari e amici e si è rinchiusa a Milano, nell’appartamento di CityLife, insieme ai figli Leone e Vittoria, che hanno quasi quattro e un anno.

I bambini sono sempre risultati negativi al Coronavirus mentre The Blonde Salad è stata del tutto asintomatica. Fedez, al contrario, ha dovuto fare i conti con la perdita di olfatto e gusto, sintomi tipici del Covid-19. Ora i Ferragnez sono guariti e sono tornati alla loro normalità fatta di musica, moda, viaggi in giro per il mondo e ovviamente social network.

Derubata l’amica di Chiara Ferragni

In queste ore una delle migliori amiche di Chiara Ferragni – Martina Maccherone – è stata derubata. La casa dell’influencer, come raccontato dalla diretta interessata su Instagram, è stata svaligiata durante le festività natalizie.

Martina prima ha confidato il dispiacere e lo shock per il furto subito e poi ha postato le immagini della telecamera di sorveglianza che ha filmato quattro donne, all’apparenza giovani e vestite alla moda, mentre violavano la sua intimità