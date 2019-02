Calogero e Valentina dopo C’è posta per te: un particolare che non piace

C’è Posta Per Te: Calogero e Valentina tornano insieme, ma qualcosa non convince

Maria De Filippi ha ospitato in studio Calogero. Il giovane ventinovenne ha chiamato la redazione di C’è Posta Per Te per provare a recuperare il suo rapporto con l’ex fidanzata Valentina. Lei lo aveva lasciato a causa di alcune conversazioni trovate sull’Instagram di lui. Per tutto il corso della loro storia, entrambi non hanno fatto altro che accusarsi a vicenda, dicendosene di tutti i colori. La donna sembrava non volerlo perdonare, ma poi ha cambiato idea. La padrona di casa ha fatto sapere al suo pubblico che il siciliano ha chiamato il programma ogni giorno per tutto il mese. Alla fine, il ragazzo ha ottenuto quello che voleva e è tornato a casa con la sua amata. Nonostante ciò, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un particolare e stranissimo dettaglio.

Calogero e Valentina non convincono il pubblico di C’è Posta Per Te: il motivo

Durante il loro confronto, Calogero e Valentina non hanno fatto altro che parlare dei propri profili social. Entrambi non apprezzano alcuni post che l’altro condivide, soprattutto le foto in costume al mare. Di fronte a questi piccolissimi dettagli, i fan di C’è Posta Per Te hanno cercato i profili dei due diretti interessati. Ciò che è venuto a galla non è piaciuto a gran parte del pubblico. Entrando nei loro profili Instagram si nota immediatamente il loro considerevole numero di followers.

Calogero e Valentina sono stati sinceri a C’è posta per te? Il dubbio del pubblico

Valentina ha il proprio profilo aperto, mentre Calogero no. Nonostante ciò, entrambi sono super seguiti e in questi minuti il numero dei loro followers sta salendo a dismisura. Gli utenti del web hanno perciò iniziato a chiedersi se la storia dei due sia stata sincera e se il loro non sia stato solo un modo per farsi vedere e conoscere dal pubblico. Su Twitter c’è chi è arrivato a parlare addirittura di business.