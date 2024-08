Calippo Tour su TikTok cos’è, web sotto choc: “Vergogna”

In questa estate così torrida non c’è niente di meglio che rinfrescarsi con qualche ghiacciolo, ma qualcuno ha evidentemente frainteso. Nelle ultime settimane è diventata virale la storia di una giovane, giovanissima, influencer di TikTok che gira l’Italia in cerca di calippi. Ma non intende i ghiaccioli. Il web si è scatenato e anche alcuni vip hanno voluto dire la loro.

La protagonista del Calippo Tour si chiama Ambra Bianchini, ha appena 22 anni ma centinaia di migliaia di followers su TikTok. Proprio sulla piattaforma cinese, nata per fare video brevi e divertenti, Ambra ha lanciato la sua nuova iniziativa: il giro d’Italia in cerca di “calippi”. Ci siamo capiti, immagino. La ragazza annuncia le tappe del tour e attraverso una accurata selezione tra i centinaia di ragazzi che la contattano, sceglie il fortunato da incontrare e a cui beh…assaggiare il calippo. Ambra documenta ovviamente il tutto sui suoi social.

Sia su TikTok in cui annuncia di essere arrivata alla stazione e di aspettare il signore “per ringraziarlo”, sia sul più esplicito OnlyFans. Inutile dire che il Calippo Tour ha sconvolto il popolo di Internet. Qualcuno pensa che sia uno scherzo, tanto per far parlare di sé, altri che in realtà sia solo una mossa di marketing e giurano che in realtà le tappe del Calippo Tour siano tappe per feste ed eventi esclusivi, che non ci sia nulla di sessuale dietro. La domanda però è sorta a tutti: i genitori di questa ragazza dove sono?

Calippo Tour: il degrado dei giovani ai tempi dei social network

Due vip molto attivi sui social hanno voluto dire la loro opinione sulla questione Calippo Tour. Il Musazzi, speaker radiofonico e famoso per essere uno dei protagonisti di Avanti Un Altro, sul suo profilo Instagram si diverte a commentare i video più assurdi degli influencer. Quello del Calippo Tour non poteva mancare alla sua collezione, lo ha commentato così:

Lei dice che ”giustamente” deve ringraziare ”a modo suo” il signore che è venuto a prenderla in stazione. Alla tappa del Calippo Tour. E io non posso dire niente? Ma una mamma e un papà non ce l’hai?

Stessa domanda se l’è fatta anche Karina Cascella, molto preoccupata:

Ma i genitori di questa ragazza dove sono? Non lo vedono cosa posta sui social? E anche se loro non fossero social, non ha una amica, un amico, un cugino, qualcuno vicino che dica alla sua famiglia di cosa fa? Lei a 22 anni, gira l’Italia, la sua famiglia non le chiede dove va e cosa fa? Sono preoccupata per questi ragazzi, da mamma di una ragazza adolescente. Perché questa ragazza va in giro a prostituirsi? Perché di questo si tratta, sono giovani prostitute che cercano clienti sui social. Vi rendete conto a cosa siamo arrivati? A vedere le ragazzine prostituirsi tranquillamente. Dove andremo a finire?

Nel suo video-polemica, Karina fa riferimento anche all’altra influencer sulla bocca di tutti: Michelle Comi, che sul suo Instagram cerca degli imprenditori ricchi che la portino in vacanza e che le facciano regali in cambio della sua compagnia. Si tratta di vera e propria mercificazione? La domanda, ad ogni modo, è corretta: i genitori dove sono?

Ambra Bianchini fa sapere che i suoi genitori sono assolutamente consapevoli di quello che fa e che la supportano, ”basta che stia attenta”. Ma perché abbassarsi a tento? La giovane ha rivelato di aver iniziato a fare contenuti per adulti per mantenersi, visto che vive fuori sede per studiare all’Università. Il suo sogno nella vita è fare l’assistente alla poltrona in uno studio dentistico e di poter continuare a produrre quel genere di contenuti.

Il fatto che Ambra abbia puntato su Calippi Tour e affini per mantenersi la dice lunga sulla situazione sociale italiana. I ragazzi non vedono altre alternative oneste e devono vendere il proprio corpo per vivere? Non ci sono altre prospettive per i giovani?