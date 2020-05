Caduta libera non va in onda in estate: quando torna

Caduta libera, quando torna in onda il programma con Gerry Scotti: le ultime novità

Questa mattina è circolata una news su Caduta libera e Reazione a catena, i due game show che sarebbero dovuti andare in onda uno contro l’altro. Reazione a catena tornerà regolarmente in onda su Rai 1 a partire dal 29 giugno e alla conduzione rivedremo Marco Liorni, promosso dopo l’edizione passata. Naturalmente anche questi programmi torneranno in onda senza pubblico e con tutte le precauzioni del caso, come sta succedendo già con L’Eredità e I soliti ignoti. Gli appassionati di Caduta libera però dovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere i concorrenti precipitare nelle botole. Il game show di Canale 5 infatti non andrà in onda in estate.

Canale 5, in estate non vedremo le nuove puntate di Caduta libera: quando tornerà

A distanza di poche ore dalla notizia è arrivata la smentita di Gerry Scotti sul ritorno in onda di Caduta libera a fine giugno. Non succederà, perché il gioco del pomeriggio di Canale 5 non tornerà prima del 31 agosto. Su Instagram il conduttore ha scritto: “Purtroppo… fake. Caduta libera torna il 31 agosto!”. Il gioco delle botole quindi non riprenderà prima dell’estate e al suo posto dovrebbero tornare in onda le repliche di Avanti un altro. Queste le notizie al momento, ma non possiamo escludere ulteriori cambi di programma. Le nuove puntate di Caduta libera potrebbero essere registrate prima a sorpresa, su decisione di Mediaset. Per ora però così non sarà e il gioco condotto da Gerry Scotti dovrebbe tornare in tempo per andare poi in onda per tutto l’autunno.

Caduta libera torna dopo l’estate: l’inizio previsto per lunedì 31 agosto

Su Canale 5 infatti siamo abituati a vedere Caduta libera in estate e in autunno e Avanti un altro in inverno e primavera. Anche The Wall è molto amato dal pubblico, ma per il momento non ci sono notizie sul suo ritorno. Vi terremo aggiornati comunque nel caso in cui dovesse cambiare nuovamente la programmazione!