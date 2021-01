Caduta Libera, il don spernacchia la d’Urso: la reazione di Gerry Scotti

A Caduta Libera sbarca Don Andrea che lascia subito il segno: primo perché in un paio di minuti scalza la campionessa in carica, secondo perché si è reso protagonista di una ‘spernacchiata’ nei confronti di Barbara d’Urso non appena ha preso il pallino del gioco. Ma si proceda con ordine: si capisce subito, fin dalla presentazione, che il don non è un don qualunque ma molto ‘easy’, per dirla nel gergo giovanile. D’altra parte già il fatto che si è spinto a partecipare a un quiz show televisivo la dice lunga sul suo essere don un po’ ‘fuori dagli schemi’ canonici. Opportuno però sottolineare che il suo fine non è quello di intascare soldi per sé, bensì quello di spedirli, laddove riesca a vincerli, in Bolivia, dove dal 2002 una famiglia di Lecco (madre, padre e due figli) gestisce un centro di accoglienza per mamme e bambini. Nella fattispecie oggi si dedica alle madri adolescenti tolte dalle famiglie per via delle violenze subite.

Capitolo ‘spernacchiata’ a Barbara. L’assist, involontariamente, lo fornisce il padrone di casa, Gerry Scotti che, guidato dalla curiosità, chiede ad Andrea se per partecipare a un game show come Caduta Libera abbia dovuto fare qualche particolare richiesta a un organo ecclesiastico. Ed è qui che il don menziona la conduttrice campana protagonista di Live, Pomeriggio 5 e Domenica Live. “Sei talmente tenuto in considerazione dai vertici che per venire qui basta dirlo al parroco. Io non lo sono, quindi ho chiesto a lui” , spiega Andrea che quindi aggiunge: “Se avessi dovuto andare dalla d’Urso dovevo chiedere il permesso. Non ce ne voglia Barbara, però è un altro stile di programma”. E Gerry come ha preso la battuta? “Mi metti in imbarazzo… Barbara sta scherzando!”, la chiosa sorridente del conduttore.

Caduta Libera, chi è Don Andrea Rabassini

Il don di Caduta libera, all’anagrafe Andrea Rabassini, ha dichiarato che fino a pochi giorni fa ha servito la parrocchia di Gorgonzola (Milano), ma che a breve si trasferirà a Rho, dunque sempre nei pressi della metropoli milanese. Ha origini toscane e lombarde in quanto è nato da padre lucchese e da madre varesina. Durante la prima puntata nel game show di Canale 5 è giunto ai ’10 passi’, la parte finale del programma, con la possibilità di aggiudicarsi ben 135mila euro. Purtroppo ha mancato alcune risposte e la cifra è sfumata.