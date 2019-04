Caduta Libera con Gerry Scotti torna in tv: tutte le novità per il 2019

Caduta Libera, la nuova edizione al via dal 21 aprile

Caduta Libera sta per tornare sui nostri teleschermi, dando ufficialmente il via alla nuova edizione. Il quiz show, condotto come sempre da Gerry Scotti, tornerà in onda su Canale 5 da domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, nella fascia oraria pre-serale. Il programma tv condotto da Gerry, lo scorso anno, ha riscosso un buon successo catturando davanti al video 3.242.000 telespettatori in media a puntata, chiudendo la stagione con una media share pari al 17,87%. Numeri importanti, che hanno spinto Mediaset a puntare molto sul format. La nuova edizione di Caduta Libera si preannuncia ricca di novità, andiamo a scoprire qualche indiscrezione in più a riguardo.

Caduta Libera sta per tornare: le novità di quest’anno

La nuova edizione di Caduta Libera prenderà il via il 21 aprile e terminerà il 15 novembre 2019. Il quiz show di Canale 5 andrà dunque in onda anche in estate, come puntualizzato da Gerry Scotti in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Queste le parole del conduttore: “La vera notizia è proprio questa andremo in onda fino a metà novembre”. La nuova edizione, infatti, sarà più longeva rispetto a quella della passata stagione, che andò in onda da 9 settembre al 18 novembre. Le novità non sono finite, quest’anno Caduta Libera come anticipato da Scotti dal 23 giugno diventerà Caduta Libera Splash, l’inedita versione porterà numerosi cambiamenti, verranno infatti modificate sia il colore delle luci presenti nello studio che le domande. Nella nuova versione Caduta libera Splash le domande saranno più estive.

Le regole della trasmissione e le opinioni di Gerry Scotti

Il meccanismo di Caduta Libera prevede un campione (al centro dello studio) e dieci sfidanti. Gli sfidanti saranno posizionati su delle botole e verranno chiamati in causa dal campione di giornata uno alla volta. Il campione avrà a disposizione tre vite, gli sfidanti soltanto una a testa. Gerry Scotti, durante l’intervista rilasciata al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha affermato: “La formula sarà la medesima, formula vincente non si cambia. A me piace l’idea di un campione che torna”. Per il momento è tutto, le novità sono state svelate, Caduta Libera è pronta a debuttare nuovamente su Canale 5 dando ufficialmente il via all’ottava edizione.