Bugo e quel crollo nervoso: “A letto sei mesi”, poi l’incontro con la moglie

Una vita intensa quella di Bugo. Prima della famosa lite al Festival di Sanremo 2020 con Morgan Cristian Bugatti, 47 anni, ci ha messo del tempo per affermarsi nel mondo della musica. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv ha svelato alcuni aneddoti mai raccontati fino ad oggi. Come il crollo nervoso del 2004 che ha avuto agli esordi della sua carriera musicale e il successivo incontro con la moglie dalla quale ha avuto il figlio Tito.

Alla rivista edita da Cairo Editore Bugo ha rivelato che non è stato semplice farsi notare nello showbiz italiano. Per racimolare un po’ di soldi Cristian Bugatti ha iniziato a lavorare in una fabbrica di ottone. Iniziava alle sette e mezzo di mattina: carica e scaricava i camion, selezionava i metalli da fondere, spostava i panetti di ottone e puliva. All’epoca si dedicava alla musica nei fine settimana ed era ossessionato dall’idea di sfondare nel mondo delle sette note.

Con i risparmi del lavoro da operaio Bugo, nato e cresciuto in provincia, è riuscito a trasferirsi a Milano, dove ha provato ad entrare in contatto con le prime case discografiche. Per tenere a bada le spese mangiava quasi tutti i giorni pasta al burro. Tanto che una delle canzoni di Bugo si intitola proprio Pasta al burro. Nel 2002 finalmente è uscito il primo album ed è partito il suo primo tour in giro per l’Italia ma due anni dopo Bugo ha avuto un crollo nervoso.

A DiPiù Tv Cristian Bugatti ha ammesso:

“Il corpo aveva presentato il conto: per farcela non mi ero risparmiato, la mia gavetta era iniziata in fabbrica, poi a Milano avevo fatto una vita notturna e dissennata. A inizio del 2004 sentivo una stanchezza mai provata prima. Stavo a letto tutto il giorno: vivevo con un amico che faceva la spesa e mi aiutava. Restai a letto per sei mesi, uscivo solo per fare fisioterapia per recuperare le forze”

Per fortuna Bugo ha superato quel brutto periodo e subito dopo ha conosciuto la donna della sua vita: Elisabetta. I due si sono incontrati durante la presentazione di un album di Cristian Bugatti in un negozio di dischi di Roma verso la fine del 2004. Elisabetta e Bugo sono stati fidanzati sette anni prima di convolare a nozze a Nuova Delhi, in India. Qui il cantante ha vissuto dal 2010 al 2014 visto che la moglie è una diplomatica.

Del giorno più bello della sua vita Bugo ha ricordato: