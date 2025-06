Bugia di Fedez a Battiti Live, Lucarelli lo smaschera in un amen

Mercoledì 18 giugno a Molfetta si è svolta la prima tappa del Cornetto Battiti Live 2025 che sarà proposto in prima serata su Canale 5 prossimamente. Alla conduzione confermato il tandem dello scorso anno composto da Ilary Blasi e Alvin. Tra gli artisti che si sono esibiti c’è stato Fedez che, parlando con la conduttrice romana, ha detto una piccola bugia. Ilary non si è accorta di nulla. Naturalmente Selvaggia Lucarelli sì. E naturalmente tra le sue storie Instagram ha smascherato il rapper in un amen. Da alcuni video dell’evento trapelati sui social, si vede il cantante che a fine esibizione resta solo sul palco, chiedendosi che cosa avrebbe dovuto fare. A quel punto è spuntata la ‘ritardataria’ Blasi da dietro le quinte che ha raggiunto l’artista facendo un paio di domande di rito. Una ha riguardato i suoi due concerti previsti il 19 e il 20 settembre al Forum di Assago.

io ve lo giuro questo momento con Fedez e Ilary che je voleva organizzare le ferie 💀#battiti #battitilive pic.twitter.com/cmcNT8pCDv — Francesca🪽 (@_cielodiperle) June 18, 2025

Fedez si è affrettato a ricordare gli eventi di cui sarà protagonista, affermando che entrambe le date sono già sold out. In realtà non è così. Selvaggia Lucarelli ha immediatamente fatto una rapida ‘indagine‘ su quanto dichiarato dal cantante, svelando che è vero che la prima data, quella del 19 settembre, è sold out, ma che non si può dire lo stesso della seconda prevista per il giorno successivo. Infatti ci sono ancora diversi biglietti a disposizione per coloro che fossero intenzionati a partecipare al concerto.

In particolare, la giornalista ha mostrato che per il concerto del 20 settembre ci sono ancora migliaia di biglietti da vendere. “Poi magari fa una proiezione e suppone di riempire (molto probabile, perché le vendite vanno bene), ma quello che dice oggi è falso”, ha sottolineato Selvaggia Lucarelli che è tornata a fare le pulci al cantante con il quale si è scontrata varie volte in passato. Non è un mistero che tra i due non scorra buon sangue, per usare un eufemismo.

Quando Fedez, nei mesi scorsi, ha annunciato le date al Forum di Assago ha ricordato che è dal lontano 2019 che non fa un suo concerto. Quindi ha aggiunto di aver sentito il “richiamo” a tornare sul palco. Inizialmente era stata prevista soltanto la data del 19. Visto che la vendita dei biglietti è andata bene, è stata aggiunta anche quella del 20 settembre.