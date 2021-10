Brunori Sas papà, nata la prima figlia: il nome scelto, e lui la presenta così

Fiocco rosa per il cantante di Cosenza, che annuncia ai fan la nascita della bimba in modo molto particolare

Brunori Sas è diventato papà per la prima volta! Una gioia immensa per il cantante calabrese, che ha annunciato in prima persona la nascita della sua prima figlia. Dunque c’è stato un fiocco rosa in casa Brunori, ma che fosse una femminuccia era cosa già nota. Lo ha infatti rivelato Dario, questo il nome di battesimo dell’artista, a giugno scorso quando ha annunciato di essere in dolce attesa con la sua compagna Simona. I due sono diventati genitori di una femminuccia, erano felicissimi che fosse femmina – ma di sicuro lo sarebbero stati anche nel caso fosse stato maschio – e volevano condividerlo con chi li segue con affetto.

Dario Brunori e la compagna Simona stanno insieme da diversi anni, anzi da tantissimi anni. Sono diventati genitori dopo vent’anni di relazione e stanno vivendo oggi un momento magico. La bimba infatti pare sia venuta al mondo oggi, 15 ottobre, molto probabilmente, visto che l’annuncio su Instagram è spuntato poco più di un’ora fa. Il cantante ha anche pubblicato una foto della figlia, si vede metà viso della neonata sotto la copertina rosa che la avvolge. Non è di sicuro l’unica foto che ha fatto Brunori, perché per sua stessa ammissione non riesce a smettere di scattare fotografie alla piccola.

Nel suo annuncio ha svelato anche il nome della figlia: si chiama Fiammetta. Il post è molto particolare, perché è scritto come se fosse la bimba stessa a presentarsi ai fan del papà. Dopo il nome, Brunori ha proseguito prendendosi anche un po’ in giro in modo simpatico e molto tenero:

“Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte. Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali”

Nel post si può anche intuire dove la compagna di Brunori ha dato alla luce la loro prima figlia: c’è il tag a Cosenza, quindi dovrebbe essere nata proprio in Calabria. Brunori Sas è un artista molto stimato e apprezzato – anche – dai suoi colleghi, per questo tra i commenti al post della nascita della figlia Fiammetta ci sono quelli di tanti cantanti. Ci sono per esempio Emma, Levante, Ghemon, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, Paola Turci, e tanti altri personaggi noti.