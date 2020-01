Bruno Arena dei Fichi d’India torna al cinema: come sta il comico oggi

Bruno Arena dei Fichi d’India torna al cinema con ‘Uno di noi’: come sta il comico oggi

Bruno Arena del duo I Fichi d’India (composto con Max Cavallari) tornerà a recitare. La notizia è stata data nel giorno del suo 63esimo compleanno, festeggiato ieri 12 gennaio 2020. Il comico, che nel 2013 è stato colpito da un’emorragia cerebrale (da allora ha dovuto lasciare le scene), apparirà nel film ‘Uno di noi’, interpretato da suo figlio Gianluca che ha seguito le orme del padre, essendo anch’esso un comico e cabarettista di professione. Il film si inserisce nel genere commedia d’azione e sarà prodotto da ADE Production & Associated Producers.

“Quest’anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con la notizia del tuo ritorno in scena”

“Tanti cari auguri Bruno, da tutti i tuoi amici! Ma quest’anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con la notizia del tuo ritorno in scena con il film ‘Uno di noi’. Grazie a Sheila Capriolo per le foto nelle quali sono ritratti anche Rosy Arena e Gianluca Arena”. Questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook dedicata al film ‘Uno di noi’, che segnerà dunque il ritorno alla recitazione di Arena. Sulle tempistiche della realizzazione della pellicola si sa poco. Come riporta Fanpage.it dovrebbe uscire intorno al gennaio 2021, mentre le riprese dovrebbero prendere avvio nell’estate 2020 “come annunciato dallo stesso Gianluca Arena a inizio dicembre all’evento Music & Comedy for Peba Onlus”.

Tanti cari auguri Bruno, da tutti i tuoi amici!Ma quest'anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con… Gepostet von Uno di noi film am Sonntag, 12. Januar 2020

Bruno Arena: il 17 gennaio 2013 colpito da un’emorragia cerebrale

Sono quasi passati 7 anni da quando Arena fu colpito dall’emorragia cerebrale che ne segnò la carriera e lo stato di salute. Il 17 gennaio 2013 si ruppe un aneurisma che gli causò la suddetta emorragia. Il tutto avvenne durante la registrazione di una puntata di Zelig. Seguì un intervento chirurgico urgente al San Raffaele di Milano, ospedale che lasciò l’11 febbraio per essere trasferito in un centro di riabilitazione. Uscì dal coma il 1° marzo. Ci fu poi un lungo periodo di riabilitazione e terapia. Nel 2017 sembrava che ci dovesse essere una ri-unione dei Fichi d’India, ma fu sospesa. Oggi la bella notizia del suo ritorno al cinema.