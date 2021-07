Brumotti ringrazia l’ex fidanzata: “Mi ha insegnato a stare al mondo”

Nella vita privata di Vittorio Brumotti c’è stata una donna speciale che ha cambiato la sua esistenza. No, non stiamo parlando di Giorgia Palmas, alla quale lo sportivo è stato legato per ben cinque anni. Il biker e inviato di Striscia la notizia ha pubblicamente ringraziato l’ex fidanzata Roberta Armani.

Vittorio Brumotti e la nipote di Re Giorgio si sono amati dal 2009 al 2011. Un amore importante, che ha lasciato il segno in positivo. È stato lo stesso conduttore di Paperissima Sprint Estate a confidarlo in una lunga intervista rilasciata al settimanale Intimità:

“Non ringrazierò mai abbastanza Roberta Armani per avermi insegnato a stare al mondo, tant’è che siamo ancora in contatto”

Vittorio Brumotti ha poi ringraziato l’attuale compagna, la modella ed ereditiera Annachiara Zoppas, che non ha esitato a definire la sua “mezza mela”, pronta ad appoggiarlo in tutto e per tutto. Brumotti ha precisato:

“Sono grato a Roberta e Annachiara per avermi aiutato a decollare a livello umano e lavorativo e forse questo è stato anche reso possibile dal fatto che nessuna delle due appartiene al mondo dello spettacolo, dove invece è quasi inevitabile finire per limitarsi a vicenda”

Parole che sembrano nascondere una frecciatina a Giorgia Palmas, l’ex Velina di Striscia la notizia conosciuta sul set di Paperissima. Dopo cinque anni di relazione i due si sono detti addio senza mai svelare i motivi della rottura. Rottura che non è avvenuta nel migliore dei modi tanto che Brumotti e la Palmas non hanno mantenuto alcun rapporto.

Diversa la situazione con Annachiara Zoppas, che condivide molte passioni con Vittorio Brumotti a partire da quella per la Harley-Davidson. La coppia ama molto andare in moto e in sella è sempre pronta a girare in lungo e in largo l’Italia, alla ricerca di bellezze nascoste.

Perché Brumotti non sposa Annachiara

Quando si sposano Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas? Nel corso degli anni si è parlato spesso di nozze tra i due, con tanto di anello prezioso spuntato alla mano della bella ereditiera. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo il conduttore di Paperissima Sprint ha però posto un freno. Non c’è alcun matrimonio all’orizzonte.

Il motivo? L’età di Annachiara Zoppas. La modella e web influencer ha solo 29 anni ed è ancora presto per fare progetti nuziali. La coppia si accontenta della convivenza, che procede a gonfie vele da qualche anno. La grossa differenza d’età – Vittorio Brumotti ha 41 anni – non sembra intaccare in alcun modo questo rapporto d’amore, iniziato per caso nel 2018.

L’inviato di Striscia la notizia ha conosciuto la fidanzata durante la manifestazione Vinitaly, dove lei si trovava per rappresentare l’azienda di famiglia. Un colpo di fulmine che ha poi portato a un legame stabile e passionale che va avanti alla grande.