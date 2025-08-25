Bruganelli punge Milly Carlucci: ‘Potrebbero richiamare Madonia’

La storia d’amore tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli procede a gonfie vele. I due hanno passato l’estate insieme tra tuffi al mare ed in piscina. La coppia, ormai affiatatissima, non sembra essere scalfita da nulla. Le insinuazioni su una possibile gelosia, da parte del ballerino, nei confronti di Paolo Bonolis sembrano ormai lontane. Pare infatti che Madonia accetti di buon grado l’amicizia tra la Bruganelli ed il suo ex. Il ballerino, come sappiamo, è ormai fuori dal cast di Ballando con le Stelle, dopo che l’altr’anno ci sono stati degli screzi importanti con Milly Carlucci e la produzione. L’argomento lavoro per Madonia resta, quindi, delicato perché il ballerino si trova in un periodo decisionale per la sua carriera.

Tutto ciò sembra però importare poco sia ad Angelo che a Sonia. In una recente storia postata sui social della Bruganelli, infatti, i due ironizzano sulla questione. Li troviamo in un bar a Milano mentre Sonia riprende il fidanzato che si sta gustando un ottimo gelato. Talmente buono che il ballerino decide di fare il bis. A quel punto Sonia interviene e lo rimprovera simpaticamente dicendo: “Ma ancora?! Te lo sei finito… Come balli poi?“. Alla domanda impertinente della Bruganelli, Madonia accenna un sorriso e ribatte: “Per adesso non devo ballare. E secondo me non ballo più. Mi sto godendo questo gelato.” Lì Sonia potrebbe fermarsi e invece lancia una bella frecciatina pungente: “E se poi ti chiamano dicendo che ne manca uno?”. Il riferimento seppur velato è chiaro.

Sonia Bruganelli punzecchia la Carlucci e “Ballando con le Stelle”

La Bruganelli ha partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle. Come sappiamo il suo percorso è stato piuttosto arduo. Tra infortuni, scontri con Selvaggia Lucarelli e riferimenti continui alla sua famiglia e ad Angelo Madonia, Sonia non è riuscita a vivere serenamente questa avventura televisiva. Il ruolo di ballerina non le apparteneva, molto probabilmente, ma l’accanimento mediatico non ha aiutato. Al punto tale che persino Angelo Madonia non ha retto la pressione e la collaborazione con la trasmissione è terminata persino prima dell’ultima puntata.

Va detto che il ballerino non si è perso d’animo e porta avanti con fierezza la sua scuola di ballo inaugurata nel 2015. Insomma, anche se la carriera televisiva per il momento ha avuto uno stop, Angelo Madonia prosegue senza problemi la sua carriera di insegnante e direttore nella sua scuola. “Ma chi mi chiama a me!” dice Madonia ridendo a Sonia, durante il video. Noi invece diciamo: “Mai dire mai”.