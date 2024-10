Bruganelli pronta a tornare con Bonolis. La reazione di lui sui social

Sonia Bruganelli, diciamolo, potrebbe aver visto la mal parata e aver deciso di tornare sui suoi passi. Forse, dopo tanti anni accanto ad una figura così potente come quella di Paolo Bonolis, aveva deciso di trovare il suo percorso da sola. Succede a tutti. Ad un certo punto della vita sentiamo il bisogno di sentirci realizzati al di fuori della famiglia. E Sonia era probabilmente stufa di essere additata come “raccomandata”. La sua carriera, per tutti, era frutto dell’uomo con cui era sposata. Nessuno ha mai creduto alle sue capacità. E lei ha deciso di allontanarsi per tentare di dimostrare qualcosa. Nel mentre però si è anche infatuata di un bel ballerino moro. Con il quale ha intrapreso la partecipazione a Ballando con le stelle.

Forse è proprio in quel momento che le è scattato qualcosa. Si è resa conto che anche questa volta faceva parte di un contesto lavorativo in cui era presente anche il suo partner. Però questa volta il partner non era colui che gestiva e comandava tutti. Si trattava di un semplice “dipendente” senza alcun potere decisionale. Mettici poi che Sonia ha iniziato a perdere colpi. Il carattere forte e deciso che abbiamo visto al Grande Fratello si è sgretolato da solo. Distrutto dalle parole aspre di Selvaggia Lucarelli e degli altri giudici. Parole taglienti alle quali ha provato a difendersi senza successo. Prima tentando la carta della mamma dispiaciuta. Poi scusandosi del suo modo di reagire. Insomma ci siamo trovati di fronte ad una Sonia spaesata. Senza evidenti punti di riferimento.

Sonia Bruganelli ha provato a rendersi libera ma non ce la fa

Facile presupporre che la Bruganelli abbia cercato sostegno in Angelo Madonia, il nuovo compagno. Non è difficile pensare che il sostegno non sia stato sufficiente. Sonia era abituata ad avere accanto una figura maschile strutturata al punto tale che riusciva a guidarla. Un uomo che l’aveva assistita persino durante la separazione. Mostrando comprensione e rispetto. Sonia si è trovata improvvisamente con un pugno di mosche in mano. Un lavoro che le stava scivolando dalle mani e un fidanzato inadatto a sostenerla. Ci chiediamo quindi se le sue ultime riflessioni non siano altro che dei segnali rivolti a Paolo Bonolis.

Un tentativo di ricucire il loro rapporto. Paolo Bonolis non ha mai nascosto il suo amore per Sonia. Anche di recente sui social ha voluto ribadire con una foto di famiglia la forza della loro unione genitoriale. Molto probabile che lui la stia ancora aspettando. Noi genere femminile, però, avremmo apprezzato che Sonia si rifacesse una vita senza contare su nessun uomo. Tutta la forza e arroganza mostrate in passato erano solo frutto della sicurezza che le davano gli altri. Invece la Bruganelli, purtroppo, è rappresentativa della più profonda insicurezza. Tanto che è già pronta a rifugiarsi di nuovo nella braccia di chi può salvarla. Senza capire che poteva farlo da sola. Peccato!