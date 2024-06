Bruganelli 0, annuncio d’Urso 2, Hunziker 5 che ridi? Il pagellone tv

Sonia Bruganelli ha detto testuali parole dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi: “Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality. No, non tornerei al GF o all’Isola”. L’ex moglie di Bonolis è anche quella che aveva spiegato, dopo la sua prima stagione da opinionista al GF Vip, che non sarebbe più tornata a vestire quel ruolo perché il suo lavoro era un altro. Poi è arrivata la riconferma e si è fiondata sulla poltrona. La stessa manfrina c’è stata dopo la sua seconda esperienza nel reality più spiato d’Italia. Morale? Ce la si è ritrovata a commentare L’Isola. C’è il sospetto che la produttrice usi sempre la medesima tattica: quella di mettere le mani avanti. “No, basta, ho altro da fare”, quando non c’è alcuna proposta sul tavolo. Se invece la proposta arriva ed è concreta sembra che sia incline a cambiare idea facilmente. Avete presente la favoletta della volpe e dlel’uva? Ecco! Voto zero!

Barbara d’Urso continua a dire che a breve la rivedremo in tv. Gli auto annunci sul suo rientro nel piccolo schermo non si contano più. L’ultimo è arrivato qualche giorno fa. “Mi rivedrete presto, ma su un altro numero del telecomando”, ha assicurato ‘Barbarella’. Non sarebbe il caso di sbilanciarsi solamente quando l’eventuale contratto sarà firmato? A memoria non si ricorda una conduttrice che fa auto gossip platealmente sui suoi impegni professionali, voto 2!

Finalmente ha chiuso L’acchiappatalenti di Milly Carlucci (Rai Uno). Tanto rumore per nulla: lo show è stato caotico e a tratti sconclusionato. Se le nuove idee sono queste, meglio i remake. Voto 3!

Pomeriggio Cinque ha fatto calare il sipario. Stagione deludente. Myrta Merlino ha pure perso lo scontro con Estate in Diretta negli ultimi giorni. Per la prossima stagione urgono idee per risollevare gli ascolti. Voto complessivo all’edizione appena conclusa 4, che barba che noia!

Si è conclusa pure la prima edizione di Io Canto Family. Michelle Hunziker ha condotto come sa fare, cioè ridendo all’infinito e scandendo ripetutamente una serie di frasi banali con un’enfasi immotivata. Sembra che la presentatrice elvetica si stia ‘d’ursizzando’ sempre più. Anche meno, voto 5!

Carlo Conti smantellerà l’impostazione data da Amadeus agli ultimi Festival di Sanremo: torna la suddivisione tra big e nuove proposte, stop alle maratone fino a notte fonda, reintroduzione del DopoFestival e meno cantanti big in gara. Spericolato il signor Conti, voto 7 per il coraggio!