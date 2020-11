Brosio e Maria Laura De Vitis, Granese vuota il sacco: rivelazioni inedite

Maria Laura De Vitis, la fidanzata ventiduenne di Paolo Brosio, è ormai al centro del gossip. Che sia per suo merito o per merito delle presunte scappatelle del giornalista, i due sono sotto i riflettori da settimane. Prima hanno fatto il giro delle trasmissioni per raccontare come fosse nata la loro storia d’amore: la differenza d’età e l’avvicinamento di lei alla fede cattolica grazie all’influenza di Brosio. Poi, per chiarire le indiscrezioni uscite sul loro conto.

Infatti, è da giorni che si cerca di capire se Maria Laura abbia tradito Paolo mentre lui si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip. E al contempo, sono uscite fuori nuove indiscrezioni anche sul conto del giornalista. Pare che anche lui non si sia fermato alla conoscenza della De Vitis ma abbia fatto diverse avance anche a Mila Suarez. La coppia, interrogata ieri sera da Barbara d’Urso a Live, ha negato entrambe le indiscrezioni.

A tentare di fare luce sulla vicenda è ora Diego Granese, l’imprenditore paparazzato con Maria Laura De Vitis da Novella 2000, che dopo la puntata di ieri ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con la fidanzata di Brosio. Le foto mandate in onda da Barbara d’Urso mostrano i due in atteggiamenti intimi: lei con la mano sulla sua spalla, lui che le dà un bacio a stampo indossando la mascherina.

“Mi sembra già esaustiva la scena fotografata, le foto sono già abbastanza ambigue”, ha dichiarato Granese a Fanpage. Il ragazzo ha anche ammesso che c’è stato dell’altro prima della paparazzata.

Diego, infatti, ha raccontato a Fanpage di aver conosciuto Maria Laura a due cene e che ci sia stato un bacio subito dopo e ha fatto delle sue considerazioni sulle foto mandate in onda:

“L’ho conosciuta a due cene. Alla prima l’ho accompagnata a casa. Ci siamo baciati in macchina. Poi siamo stati paparazzati fuori da casa sua, io non lo sapevo. Nelle foto si vede che c’è una certa affinità. Sennò non abbracci una persona, non ti avvicini a due centimetri dando un bacio a stampo (seppure con le mascherine). Io sono passato per quello che si è inventato tutto per andare in televisione, ma non è assolutamente così.”

Il bacio è confermato anche dal fatto che qualche tempo dopo la ragazza è risultata positiva al Covid e che quindi anche lui si sia dovuto sottoporre al test, proprio perché sarebbe avvenuto senza mascherina.

Inoltre, Diego Granese ha ammesso di sentire tutti i giorni la ragazza ma di non averla più vista da quando Brosio è uscito dalla casa. I messaggi che i due si scambiano, a detta dell’imprenditore, sono in amicizia. Lui però vorrebbe qualcosa di più:

“Io vorrei anche continuare questa cosa con lei. Non so come andrà avanti, però ci stiamo sentendo. La sento ma non sono più riuscito a vederla. Se ci stiamo sentendo in amicizia? Per me non è un’amicizia. Comunque sì, ci stiamo sentendo.”

Infine, Granese ha dichiarato che ciò che dice Mila Suarez sui messaggi spinti mandati da Brosio è la verità. In quel periodo, infatti, lui si stava frequentando con la modella con cui è rimasto ad oggi in buoni rapporti.