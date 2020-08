Britney Spears, il padre rompe il silenzio: “Non sapete nulla, ecco la verità”

Parla il padre di Britney Spears. Da diversi giorni il caso della popstar è discusso a livello globale mentre sui social ha preso sempre più piede l’hashtag #FreeBritney. Al centro della vicenda c’è la tutela legale del padre Jamie (tra l’altro passata a Jodi Montgomery lo scorso 9 settembre. L’uomo è il responsabile delle cure dell’artista da diverso tempo), che come è noto ha controllato dal 2008 tutti i movimenti economici e non della figlia. In molti stanno sostenendo il fatto che la cantante, ora che appare più matura e non più incline a vizi e sperperi, debba tornare ad essere autonoma. Jamie, poche ore fa, ha rilasciato un’intervista a PageSix, spiegando la sua versione dei fatti. Innanzi tutto definisce “uno scherzo” il movimento social #FreeBritney, affermando che i “teorici cospirazionisti non sanno nulla” su quel che sta davvero succedendo…

Britney Spears, parla il padre Jamie: “Non ho preso un centesimo”

Jamie ha dichiarato che spetta al tribunale della California decidere cosa è meglio per sua figlia. “Non sono affari di nessun altro”, ha ribadito, aggiungendo di adorare Britney, così come adora gli altri suoi figli. Inoltre ha puntato il dito contro alcuni utenti che hanno sposato la causa #FreeBritney, dicendo che sono aggressivi e che si sbagliano se pensano che l’artista sia trattenuta in una simile situazione per arcani misteri. Non solo: Jamie ha puntualizzato che non si sta affatto arricchendo con i soldi guadagnati dalla figlia perché ciò sarebbe impossibile in quanto deve segnalare ogni centesimo speso in tribunale ogni anno. “Come diavolo avrei rubato qualcosa?“, ha infine dichiarato.

Britney Spears, cosa dice il fratello Bryant

Come sopra accennato attualmente la tutela legale non è più in mano a Jamie (ha lasciato per problemi di salute), bensì a Jodi Montgomery che ricoprirà il ruolo fino al 22 agosto 2020. Il mese scorso, la madre di Britney, Lynne, ha presentato una richiesta alla Contea di Los Angeles Corte, sperando di ricevere un avviso su “tutte le questioni” in merito al Revocable Trust di SJB di Britney. Infine il fratello della popstar, Bryan, ha detto che dovrebbe essere molto frustrante avere qualcuno che ti dice costantemente di fare qualcosa in riferimento alla situazione della sorella. Resta da capire quando la Spears potrà tornare a essere autonoma totalmente.