Perché Britney Spears è stata ricoverata in un centro per la salute mentale

Momento complicato per Britney Spears. Come fanno sapere Variety e TMZ, la cantante è stata ricoverata in un centro per la salute mentale. Il motivo? Un forte stress emotivo e psicologico. Secondo le indiscrezioni la reginetta del pop è entrata in una clinica la scorsa settimana e seguirà una terapia ad hoc per circa un mese. Il forte stress che ha colpito la Spears è scaturito dai recenti drammi famigliari. Nell’ultimo anno sono peggiorate le condizioni di salute del padre di Britney, tanto che la Spears è stata costretta ad annullare i suoi impegni di lavoro. L’uomo ha dovuto subire due complicati interventi chirurgici al colon e all’intestino.

Non è la prima volta che Britney va in un centro mentale

Già nel 2007 Britney Spears era stata ricoverata in un centro per la salute mentale. All’epoca si era rasata i capelli a zero e aveva attaccato i paparazzi – colpevoli di seguirla ovunque – con un ombrello. Dopo il percorso di riabilitazione la giovane si è ripresa e la sua carriera ha spiccato di nuovo il volo.

L’ultimo post di Britney Spears su Instagram

Prima del recente ricovero, Britney Spears ha postato su Instagram un post alquanto eloquente riguardo le sue condizioni di salute. “Prenditi cura di te stesso: mente, corpo e spirito. Abbiamo tutti bisogno di prenderci del tempo per noi stessi”, ha scritto l’artista.