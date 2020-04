Bring the noise torna in tv, l’annuncio di Alvin svela quando

Alvin torna alla conduzione di Bring the noise: il programma scalda i motori e si prepara al ritorno

Bring the noise torna in tv! Alvin ha dato l’annuncio poco fa attraverso il suo profilo Instagram e non ha nascosto l’entusiasmo. Tutto il pubblico ha accolto con molta gioia la notizia del ritorno di Bring the noise, che è stato seguito con molto affetto nelle prime edizioni. Si tratta di un game show, ispirato all’omonimo programma britannico in onda su Sky 1, con protagonisti personaggi dello spettacolo divisi in due squadre con quattro componenti. La gara va avanti a colpi di giochi musicali, spesso molto divertenti e in grado di intrattenere il pubblico a casa e regalare sorrisi. Quando tornerà Bring the noise? Scopriamolo insieme!

Bring the noise in onda a settembre: l’annuncio di Alvin su Instagram

Con una foto in cui è proprio nello studio televisivo del programma, Alvin ha scritto: “Finalmente si intravede la luce!!! Tra le altre novità, ve lo posso finalmente dire: a settembre torna Bring the noise”. L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram e ha subito raccolto centinaia di commenti di fan felicissimi per questa notizia. Molti hanno anche condiviso il post tra le proprie stories e Alvin le sta condividendo a sua volta tra le sue. Insomma, una vera prova d’affetto verso Bring the noise. I personaggi famosi torneranno a sfidarsi a colpi di giochi che hanno un comune denominatore: la musica. Nel corso delle prime edizioni abbiamo visto svariati giochi, ma siamo certi che a settembre gli autori ne introdurranno altri, senza eliminare quelli a cui il pubblico si è mostrato più affezionato.

Bring the noise torna in televisione dopo tre anni, sarà la terza edizione

Sarà la terza edizione di Bring the noise, che tornerà in onda a distanza di più di tre anni dall’ultima puntata. La prima edizione è andata in onda su Italia 1 dal 28 settembre al 2 novembre 2016, per sei puntate. Il programma è tornato in tv nella primavera del 2017, dall’11 maggio al 6 giugno, stavolta per cinque puntate.