Brignano su Rai 2 dopo lo stop, ma cambia spettacolo: quando va in onda

Enrico Brignano in onda in prima serata su Rai 2 con un suo spettacolo: quando andrà in onda

Enrico Brignano andrà in onda su Rai 2 con uno dei suoi spettacoli. Già ad aprile era in programmazione una prima serata con il comico protagonista, ma poi è stato rimandato a causa del Coronavirus. L’emergenza sanitaria ha mandato in tilt anche i palinsesti televisivi, che sono di sicuro l’ultimo dei problemi che ha scatenato ma ne sono sorti anche nell’ambiente televisivo. Adesso che stiamo tornando piano piano alla normalità, anche le reti televisive stanno riprogrammando le varie trasmissioni lasciate in sospeso. Eppure su Brignano in Rai è stata fatta una scelta diversa, perché andrà in onda uno spettacolo diverso da quello che era in programmazione ad aprile.

Brignano su Rai 2 dopo lo stop a causa del Coronavirus, ma con uno spettacolo diverso

Un’anteprima di Blogo ha rivelato che Enrico Brignano arriverà in prima serata su Rai 2 il primo giugno con lo spettacolo Brignano tutto casa e teatro. La registrazione dello show è stata fatta pochi mesi fa e per questo vedremo anche il pubblico presente allo spettacolo. Sul palco ci sarà anche una band che accompagnerà Brignano nei suoi monologhi e un corpo di ballo che farà da contorno. Ad aprile invece era in programma lo spettacolo intitolato Un’ora sola vi vorrei, che era già stato rimandato dal mese di gennaio. Il primo giugno invece sarà finalmente la serata giusta per godersi una piacevole e divertente serata con Enrico Brignano, molto amato dal pubblico italiano.

Brignano tutto casa e teatro, lo spettacolo del comico romano sbarca in prima serata su Rai 2

Rai 2 punta quindi sulla comicità. Oltre a Brignano tutto casa e teatro a giugno infatti dovrebbe ripartire anche Made in sud, a cui De Martino e tutta la squadra stanno lavorando da settimane ormai. Anche Maurizio Battista è stato protagonista della prima serata all’insegna della comicità sulla seconda rete Rai. Senza dimenticare il successo di Stasera tutto è possibile anche in replica.