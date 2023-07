Brignano insulta Mario Forte: “Pattume”. Bufera sul comico

Sono state rare le occasioni nelle quali Enrico Brignano si è trovato al centro di qualche gossip. Il celebre comico romano tiene infatti molto alla privacy e sono state poche le volte nelle quali si è reso protagonista di uno scandalo. Questa volta però attorno alla figura del comico è scoppiata una vera e propria bufera a causa di un commento che lo stesso Enrico Brignano ha postato sotto a un video del famoso cantante neomelodico Mario Forte.

Nel video in questione si vede il cantante in una sua esibizione durante un baby shower, una di quelle feste che si organizzano per rivelare ai componenti della propria famiglia il sesso del nascituro. In ogni caso il commento lasciato dal comico ha mandato su tutte le furie il cantante e tutti i suoi seguaci.

Il commento di Enrico Brignano

Il celebre comico romano alla vista di quel video in cui Mario Forte cantava durante un baby shower ha deciso di esprimere la sua opinione scrivendo una sola parola: “Pattume”. Breve ma incisivo. Non è chiaro a cosa si riferisse Brignano ma è molto probabile che la sua intenzione fosse quella di riferirsi all’evento piuttosto che alla persona di Mario Forte e alla sua professione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Forte Official (@marioforteofficial)

In ogni caso il cantante neomelodico non c’è stato e, sentendosi offeso, ha replicato al commento di Brignano pubblicando una serie di stories nelle quali ha espresso tutto il suo disappunto per le parole del comico. Non solo lui ma molte altre persone e in generale gran parte della comunità napoletana ha replicato al commento del celebre comico romano prendendo le parti di Mario Forte e della sua professione.

Tra i tanti c’è stata anche Nancy Coppola che ha pubblicato una story nella quale ha difeso a spada tratta il collega cantante e si è scagliata contro Brignano e la sua comicità: “Caro Enrico Brignano sono profondamente dispiaciuta di quello che ho letto, di quello che tu hai scritto sotto al video del mio collega Mario Forte offendendolo e chiamandolo pattume semplicemente perché stava facendo il suo lavoro. Eppure non mi sembra che qualcuno ti abbia mai chiamato monnezza per le tue battute “ironiche” che fanno cag**e.”

Il post di Mario Forte

Per concludere, poco fa il cantante ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram nel quale ha ribadito il suo disappunto nei confronti di Brignano. Un post nel quale Mario Forte ha anche fatto riferimento alla malattia che lo ha colpito qualche tempo fa. Il cantante infatti, circa un paio di anni fa, ha scoperto di avere un tumore. Dopo una lunga battaglia Mario Forte è riuscito a guarire ma non ha mai tenuto nascosto ai fans la sofferenza e il dolore che lo hanno accompagnato in quel periodo.

“Caro Enrico. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio insorgono tutti i suoi fratelli. Sai a volte è dura rispondere, ci vuole forza. Gran parte della mia l’ho impiegata per sconfiggere la malattia. Ho stretto la mano alla morte, ma non è riuscita a tirarmi con se. Il pattume ce l’ha fatta. Non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella che credevamo. Allora capirai se non ho la forza di rispondere, ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto. A presto.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Forte Official (@marioforteofficial)

Al momento Enrico Brignano non si è ancora esposto sull’accaduto. Chissà se deciderà di farlo e quindi di dare una spiegazione a quel commento oppure sceglierà di mantenere il silenzio.