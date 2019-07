Brigitta Boccoli e Stefano Orfei: è nato il secondo figlio

Brigitta Boccoli ha partorito, è nato il suo secondogenito. L’annuncio sui social

Lieto evento per Brigitta Boccoli e Stefano Orfei. Nella giornata di ieri, 18 Luglio 2019, la conduttrice ha dato alla luce il suo secondo figlio. Quello di allargare la famiglia per la coppia è da sempre stato un grande desiderio. Brigitta non ne ha fatto mistero, ha confessato lei stessa che per rimanere incinta ha dovuto affrontare un percorso molto difficile. La bionda showgirl e il marito sono ricorsi alla fecondazione assistita, che era l’unica strada possibile che li avrebbe portati poi a dare un fratellino al loro primo figlio. Numerosi sono gli effetti collaterali che questo trattamento ormonale le ha portato (tra ritenzione idrica e depressione) . Brigitta, che ha 47 anni, si è però fatta forza ed è andata avanti con molto coraggio. Una madre davvero pronta a tutto pur di poter abbracciare il suo piccolino.

L’annuncio su Instagram e la prima foto del piccolo Brando

Proprio poche ore fa, Brigitta ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae la sua mano accarezzare la manina del piccolo annunciando il lieto evento e svelando ai fan il nome del bambino. La conduttrice e il marito Stefano hanno scelto di chiamare il loro piccolino Brando. Inizialmente i due erano indecisi tra i nomi Brando, Leone, Ascanio e Rocco. “Sei arrivato amore mio!!! 18/07/2019” ha scritto una super commossa Brigitta. Tantissimi sono stati gli auguri che i suoi follower hanno riservato a lei e al nuovo arrivato. Del resto nascita di un bambino porta sempre tanta gioia.

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei insieme dal 2006

Quella della Boccoli e del figlio di Moira Orfei è una storia che dura da ormai tantissimi anni. Basti pensare che i due si sono conosciuti nel 2006 e non si sono più lasciati. Brigitta ha sempre descritto suo marito come un uomo che ha molta pazienza e che con tanto amore le è sempre stata accanto durante i momenti difficili. Il loro amore è nato durante le registrazioni del Reality Circus condotto da Barbara D’Urso. Brigitta e Stefano hanno già un figlio di undici anni e il piccolo Brando è il loro secondogenito.