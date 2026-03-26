Briga e Arianna, è nata la figlia: il nome scelto e il percorso difficile con una perdita

La figlia di Briga e Arianna Montefiori è nata! Il cantante, diventato noto al pubblico italiano tramite la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha condiviso la notizia proprio in queste ore. Il 37enne ha fatto il lieto annuncio con una foto che lo ritrae a fianco a sua moglie, che ha appena partorito e che tiene tra le sue braccia la bambina. Un bellissimo quadretto familiare, che sta già ricevendo commenti di auguri e congratulazioni, in pochissimo minuti.

“Allegra, figlia di un immenso Amore”, così il cantante ha condiviso la notizia sul suo profilo ufficiale di Instagram. Briga appare nella foto profondamente commosso ed emozionato, con un enorme sorriso. Inoltre, l’ex allievo del talent show di Canale 5 ha fatto sapere che la sua prima figlia è nata ieri, 25 marzo 2026.

Allegra è il nome che la coppia ha scelto per la bambina e che significa vivace e gioiosa. Deriva dall’aggettivo latino alacer ed evoca positività. Nei mesi scorsi, Briga e Arianna avevano deciso di non rendere pubblico il nome della figlia, sebbene abbiano spesso parlato in pubblico del suo arrivo. Semplicemente l’attrice ha preferito svelato l’iniziale, ovvero la A, come anticipazione.

Ora che Allegra è nata, i due hanno deciso di rendere nota la loro scelta. L’annuncio sulla gravidanza è arrivato a novembre scorso, dopo quattro anni di matrimonio, avvenuto nel 2021, a seguito di due anni di relazione. Hanno parlato pubblicamente dell’arrivo della loro prima figlia tramite Verissimo, dove sono stati ospiti per un’intervista, durante la quale hanno svelato anche il sesso, con la complicità del loro cane Baires.

Prima di diventare genitori, Briga e Arianna hanno dovuto affrontare un percorso difficile. Infatti, da diversi anni stavano tentato di realizzare questo grande sogno, che però sembrava non diventare mai concreto. Chiedendo aiuto alla medicina, alla fine la coppia è riuscita a raggiungere il suo obiettivo. Briga, che è stato di recente ospite ad Amici, dove ha sganciato una frecciata al Festival di Sanremo, ha anche raccontato, di recente, che inizialmente la gravidanza era gemellare.

“Purtroppo un feto si è riassorbito”, ha spiegato il cantante. La perdita di uno dei gemelli non è stata semplice da affrontare per Arianna, che ora appare comunque sorridente e serena per l’arrivo della loro piccola Allegra!