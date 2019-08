Briga, scoppia l’amore con la valletta di Mezzogiorno in Famiglia

Mattia Briga e Jasmine Gigli, galeotta fu la collaborazione per il brano ‘Baby’. Il rapper sbocciato nella quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e la deejay starebbero infatti vivendo una love story. A dare l’annuncio è stato il settimanale Spy che ha pubblicato degli scatti dei due mentre si scambiano tenerezze sulle spiagge di Fregene. Jasmine è un volto ‘familiare’ anche dal punto di vista televisivo, visto che, assieme alla sorella Jay, con cui forma musicalmente il duo Jas&Jay, è stata anche valletta del programma di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia.

L’intreccio amoroso sarebbe sbocciato durante la collaborazione al brano ‘Baby’

Secondo Spy il sentimento tra Briga e Jasmine sarebbe divampato grazie alla realizzazione dell’ultimo singolo di Mattia intitolato ‘Baby’. Il brano si è infatti avvalso della collaborazione del duo Jas&Jay. Collaborazione che avrebbe permesso al rapper e alla deejay Jasmine di conoscersi e di avviare una love story. La ragazza, oltre a dedicarsi alla musica e alla televisione, nel 2007 è stata eletta Miss Lazio e ha poi partecipato a Miss Italia. Che Jasmine sia quella giusta dopo tanta ricerca? “Fedele in amore non sono riuscito ad esserlo molto, finora” dichiarava nei mesi scorsi il cantante a Vanity Fair.

Briga: “Quando sei popolare hai una fila di ragazze”

In una recente intervista rilasciata a Leggo.it Briga ha riflettuto sul suo rapporto con le donne: “Quando ne hai tante, ti viene il dubbio di trattarle come ‘autonoleggio’: fai il pieno di niente, nonostante abbia un’altissima considerazione delle donne”. “Quando sei popolare hai una fila di ragazze – aggiungeva -. Il risultato è un appagamento momentaneo e questo non basta. Oggi è più interessante incontrare una ragazza per strada”. Il cantante ha inoltre detto di aver ricevuto diverse avances da quando è diventato famoso, “anche da personaggi dello spettacolo”. Qualche nome? “Di fare i nomi non ci penso proprio. Dico solo che non c’è il confine dei ruoli” ha chiosato.