Bridgerton, Phoebe Dynevor: è già finita con Pete Davidson

Phoebe Dynevor e Pete Davidson non stanno più insieme. È già finita la storia d’amore tra l’attrice protagonista di Bridgerton, serie di successo di Netflix, e il comico noto ai gossip per via della sua passata relazione con Ariana Grande. I due si sono amati a malapena per sei mesi. La notizia è stata data dal The Sun.

Stando ad una fonte consultata dal tabloid inglese dopo i primi mesi di amore e spensieratezza Phoebe Dynevor e Pete Davidson si sono resi conto che il loro rapporto non poteva funzionare. Sembra che col passare del tempo sia stato difficile per i due attori continuare a vedersi e a portare avanti il loro legame.

A quanto pare ha influito pesantemente sulla scelta finale la lontananza. Phoebe Dynevor è impegnata in Inghilterra con le riprese di Bridgerton 2 (in onda su Netflix nei primi mesi del 2022) mentre Pete Davidson si trova negli Stati Uniti, diviso tra le riprese del Saturday Night Live e quelle di un nuovo film.

Le recenti restrizioni anti Covid-19 non aiutano Phoebe Dynevor e Pete Davidson a spostarsi come vorrebbero da un continente all’altro. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia. La Dynevor ha però approfittato di una pausa dal set di Bridgerton per volare in Croazia in compagnia di alcuni amici.

La storia d’amore tra Phoebe Dynevor e Pete Davidson

Phoebe Dynevor e Pete Davidson si sono conosciuti grazie ad amici in comune. Un amore cresciuto piano piano e tenuto, almeno inizialmente, al riparo da gossip e paparazzi. La coppia è uscita allo scoperto lo scorso luglio, quando si è presentata mano nella mano al torneo di Wimbledon.

Prima di Pete Davidson non si conoscono altre relazioni importanti nella vita privata di Phoebe Dynevor. Qualche tempo fa l’attrice ha condiviso su Instagram alcune foto in compagnia di un certo Daniel etichettandolo come “mio marito” ma non ha mai fornito molti dettagli a riguardo.

Pete Davidson ha invece amato in passato Ariana Grande. I due erano a un passo dal matrimonio ma poi si sono detti addio. Successivamente Davidson ha frequentato per qualche mese Kate Beckinsale, attrice venti anni più grande.