Brice Martinet papà, è nata la prima figlia: il nome particolare e la foto

Brice Martinet è diventato papà: è nata la sua prima figlia! Dopo averla attesa per nove lunghi mesi, il modello ha finalmente stretto tra le sue braccia la piccola Téana. Un nome molto particolare che dovrebbe significare “seguace di Cristo” oppure “arcobaleno del Signore”. Ci sono diverse spiegazioni provenienti da diverse fonti, ma più o meno sembrano somigliarsi tra loro. Di sicuro è un nome non comune e con un significato forte e vicino alla religione. Anche se non è detto che papà Brice e mamma Elena non lo abbiano scelto esclusivamente per il piacere di sceglierlo.

Pochi mesi fa la coppia aveva annunciato l’arrivo della loro prima figlia. Brice Martinet e la moglie Elena Falbo stanno insieme da dieci anni, si sono sposati ben due volte: la seconda dopo la partecipazione all’Isola dei famosi del modello. E ieri, giorno in cui è nata la figlia, la famiglia Martinet è cresciuta. Brice e la moglie Elena sono uniti adesso da un legame ancora più forte e indissolubile. Un grande amore coronato dall’arrivo della figlia Téana, di cui il modello ha anche pubblicato due tenerissime foto.

Ad annunciare la nascita della piccola Martinet è stato proprio papà Brice. Lo ha fatto con una bellissima didascalia in cui ha scritto che il parto è un modo per comprendere fino in fondo il valore della vita. Elena Falbo è stata una guerriera, ha aggiunto, e ha ringraziato anche l’ostetrica. Poi ha raccontato ai fan di non essere svenuto, come invece succede spesso tra i papà che entrano in sala parto. “Benvenuta Téana, adesso la nostra vita sei tu!”, ha scritto infine.

Brice Martinet e Elena Falbo, la storia d’amore della coppia

Brice Martinet e Elena Falbo si sono conosciuti nel 2005 in Polinesia. Lei è una fotografa e tra loro è stato un colpo di fulmine. Si sono sposati dieci anni fa, ma nel 2015 hanno deciso di organizzare un secondo matrimonio e stavolta hanno scelto una cerimonia in chiesa. Lo hanno fatto dopo la partecipazione del modello all’Isola dei famosi proprio nell’edizione del 2015, classificandosi al secondo posto. Attualmente vivono tra la Francia e l’Italia e la loro prima figlia è venuta al mondo a Roma, precisamente all’ospedale Cristo Re.