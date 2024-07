Briatore la spara grossa, caos a Pomeriggio 5: “È un cafone!”

Rosanna Cancellieri, opinionista di Pomeriggio 5 News, ha attaccato senza mezzi termini Flavio Briatore per le sue parole provocatorie, La giornalista ha esordito in modo diretto: “È un gran cafone! Non ha la misura di ciò che dice. Non ha un reale senso del denaro. Ci sono famiglie che campano con molto meno di 4000 euro al mese e li prende pure in giro”

A difendere l’imprenditore è intervenuta Concita Borrelli: “Briatore ha solo notato quanto sia difficile vivere con 4000 euro, figurarsi con molto di meno”. In studio, i toni tra le due hanno iniziato ad alzarsi. Alessandro Cecchi Paone, che sta dalla parte della Cancellieri, ha aggiunto: “Questa è un’Italia piccola. Lui parla di ricchi e di chi vuole farsi vedere ricco davanti agli altri. Non conosce l’entità delle famiglie italiane che vivono nella povertà!”

Briatore nel mirino: cos’ha detto l’imprenditore

La polemica era già nata qualche ora prima sui social, in un video che ritrae l’imprenditore come ospite di un podcast. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse della situazione economica italiana, in particolare dei guadagni mensili della maggior parte dei suoi connazionali, la sua risposta ha spiazzato. Guadagnare 4000 euro al mese per nucleo familiare può sembrare tanto per molte persone, soprattutto per coloro che hanno stipendi medi e che quei soldi non se li sognerebbero nemmeno.

Per altri invece, come nel caso di Flavio Briatore, abituato di certo a somme molto più ingenti e sostanziose, quella cifra rappresenta qualcosa di distante dalla realtà in cui vive. Sicuramente, ai suoi occhi, è una somma del tutto irrisoria per far fronte alle necessità di molte famiglie italiane. Insomma, le interpretazioni sono molte e diverse. Quella di Briatore non ha lasciato indifferenti parecchi ascoltatori.

Se in due guadagnano 1500 a testa, come fanno a vivere? Questi sono i veri miracoli! Questa gente qui, tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare.

Lo studio è diviso. Cecchi Paone non ha preso affatto le parti di Briatore è non si è mostrato assolutamente non d’accordo con la quarta ospite, Candida Morvillo.

L’esempio di Briatore

Simona Branchetti ha dato poi la linea all’inviata in diretta dalla Puglia, che ha intervistato alcuni gestori del Salento in collera con Briatore. L’imprenditore ha lamenta i prezzi dei lettini in Puglia, i quali possono arrivare a costare fino a 60 euro ciascuno: “Non mi sembra un servizio così buono da giustificarne il prezzo. Noi a Montecarlo offriamo molto di più allo stesso prezzo”, afferma Flavio. In studio si è acceso un clima di fuoco e la situazione si è inaspettatamente ribaltata: gli opinionisti, infatti, a quel punto se la sono presa coi gestori, dando in effetti ragione a Flavio Briatore.