Costanzo bacchetta Briatore sul Coronavirus: “Attento quando parli”

Maurizio Costanzo bacchetta Briatore: “Dovrebbe stare più attento quando parla di argomenti così delicati”

Sul Coronavirus si è detto tutto e il contrario di tutto. Nell’ultimo periodo Flavio Briatore ha pubblicamente chiesto di riaprire le discoteche, una delle attività più colpite dalla pandemia. Un appello che non è andato giù a Maurizio Costanzo che – tramite la rubrica che da anni cura su Nuovo Tv – ha sottolineato che certe volte è meglio tacere. Soprattutto quando si tratta di argomenti così delicati come il Covid-19, che ha praticamente messo in ginocchio il mondo intero. Sollecitato da una sua lettrice sull’argomento il marito di Maria De Filippi ha detto la sua, puntando il dito contro l’ex di Elisabetta Gregoraci.

Le parole di Flavio Briatore e quello di Maurizio Costanzo

“Se non riapriamo le discoteche la gente troverà un altro modo per divertirsi. Andranno nelle case degli altri, si ubriacheranno, si lasceranno infettare e si infetteranno, infettando poi i loro parenti una volta tornati nelle loro abitazioni”, ha dichiarato qualche tempo fa Flavio Briatore. Un pensiero non condiviso da Maurizio Costanzo che ha così replicato: “Penso che Briatore dovrebbe stare più attento quando parla di argomenti così delicati. Capisco le sue esigenze, dal punto di vista imprenditoriale: lui, come tanti altri suoi colleghi, sta patendo perdite economiche a causa del blocco imposto dal governo”.

Maurizio Costanzo contrario alle parole di Briatore

“Però trovo che sia rischioso riaprire proprio le discoteche perché sono luoghi di aggregazione nei quali la vicinanza tra le persone è tutto, dove il fatto di stare a stretto contatto, in qualche modo, fa parte del divertimento. Insomma, lasciamo perdere”, ha aggiunto Costanzo, che sta vivendo questa quarantena tra casa e ufficio.