Brian May, il chitarrista dei Queen colpito da un infarto: come sta ora

Il famoso chitarrista dei Queen colpito da un infarto mentre si trovava in ospedale per un precedente incidente: come sta

Con un post condiviso su Instagram il chitarrista della famosa band rock britannica ha confessato ai suoi fan di essersela vista davvero brutta. Brian May ha avuto un infarto, accaduto giorni dopo il suo ricovero in ospedale per alcuni dolori fisici accusati mentre faceva giardinaggio. Il fondatore dei Queen era convinto di aver avuto solo un brutto infortunio muscolare che però gli stava recando molto dolore. Tale episodio aveva spaventato non poco i fan dell’artista: May aveva condiviso un post sui social dove lo si vedeva indossare la mascherina. Molti avevano ipotizzato si trattasse di Coronavirus ma Brian ha subito spiegato che si trattava di un incidente domestico. In seguito la situazione si è complicata: durante il periodo di cura, il musicista ha raccontato di esser stato colpito da un attacco di cuore.

L’infarto è durato ben 15 minuti: tanto spavento ma Brian May ora sta bene

Qualche ora fa, May ha svelato sui social cosa è accaduto: “Sono un tipo in salute, vado in bici, mi tengo in forma, ho la pressione sanguigna perfetta, mangio in modo salutare. in ogni caso, nel bel mezzo dei trattamenti per questi dolori alla schiena ho avuto un piccolo infarto, sono stati solo 15 minuti di dolore in petto, sudore, dolore alle braccia. Il mio dottore mi ha portato in ospedale con la sua auto, ho fatto tutti gli esami e abbiamo visto che c’era un problema e sono stato molto fortunato ad esser stato curato velocemente. Il giorno dopo abbiamo visto che avevo ben tre arterie che erano ostruite e c’era molta pressione su di me per farmi mettere dei bypass ma altri mi hanno detto che non c’era bisogno e che avrei avuto una soluzione molto più veloce con gli stent, ed ho optato per quest’ultima”.

Il precedente ricovero

Agli inizi di maggio, Brian ha condiviso su Instagram uno scatto in cui indossa la mascherina ma ha chiarito di non trovarsi in ospedale per aver contratto il Covid-19. Si è trattato di uno sfortunato incidente mentre si trovava in giardino. “No, il virus non mi ha ancora colpito, per fortuna. Spero che tutti voi, là fuori, stiate sani e salvi. La decisione di ridurre i controlli non fa sì che il problema vada automaticamente via. Ma per quanto riguarda me? Sì, sono stato tranquillo. La ragione? Oltre a essere riempito di domande, ho impiegato il tempo a tenere a riposo il mio sedere fatto a pezzi in un momento di giardinaggio entusiastico”.