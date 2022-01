Dopo il grande successo riscosso la scorsa estate la serie turca Brave and Beautiful è stata “parcheggiata” da Mediaset. Qualche mese fa la fiction è stata sospesa su Canale 5 nonostante non sia giunta alla sua effettiva conclusione. Quando tornerà in onda per la gioia dei fan?

Addio a Una vita e Love is in the air

Ebbene, niente paura: Brave and beautiful tornerà presto in tv! Si parla della prossima estate ma non è escluso che i dirigenti decidano di anticipare i tempi e far ripartire le avventure di Cesur e Suhan già dal prossimo maggio. A breve infatti chiuderanno i battenti due soap opera molto amate: la spagnola Una vita e la turca Love is in the air.

Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale del ritorno di Brave and beautiful. Quel che è certo è che Mediaset è intenzionata più che mai a trasmettere ancora una volta la soap, che aveva ottenuto anche dei buoni ascolti fin dalla prima puntata. Ogni episodio appassionava circa due milioni di telespettatori.

Brave and beautiful di nuovo in tv

Data la chiusura di Una vita e Love is in the air, non è escluso che la rete decida di far ripartire dall’inizio Brave and beautiful. Un modo per “rinfrescare la memoria” degli appassionati e allo stesso tempo un buon trucchetto per conquistare nuovi telespettatori.

Tra i fiori all’occhiello di Star TV – emittente privata turca nata nel 1989 – Cesur ve Güzel (titolo originale di Brave and beautiful) è stata realizzata dalla principale casa di produzione del Paese della Mezzaluna. Ay Yapım, specializzata in drama, ha trasformato le sue serie in appuntamenti fissi per milioni di spettatori, in più di ottanta paesi, con riadattamenti in Europa, Russia, America e Sud America.

Al centro della storia, Cesur (interpretato dal talentuoso Kıvanç Tatlıtuğ), uomo affascinante e misterioso che, arrivato a Korludağ, incontra l’incantevole Sühan (Tuba Büyüküstün). L’attrazione è reciproca e assoluta, ma il loro sarà un amore impossibile: l’opposizione tra le rispettive famiglie, purtroppo ha radici nel lontano passato…