Braccialetti Rossi, reunion del cast: fan in tilt. Cosa bolle in pentola?

In arrivo una nuova stagione dei Braccialetti Rossi? Recentemente, le speranze dei fan si sono riaccese. Questo perché oggi, 25 luglio, il cast della fortunata serie Rai si è riunito. Il gruppo ha condiviso diverse foto insieme sui social, mandando in tilt tutti i loro fedeli spettatori. Nel pomeriggio, Aurora Ruffino (Cris) ha pubblicato un selfie insieme ai suoi ex colleghi: Carmine Buschini (Leo), Brando Pacitto (Vale), Mirko Trovato (Davide) e Lorenzo Guidi (Rocco). Successivamente, Brando Pacitto ha condiviso un’altra foto, con scritto: “11 anni dopo”.

Ebbene sì, sono passati più di 10 anni da quando la prima puntata di Braccialetti Rossi è andata in onda su Rai 1, esattamente il 26 gennaio 2014. La fiction, remake della versione spagnola “Polseres vermelles“, narra la storia di un gruppo di adolescenti e pre-adolescenti che, costretti a stare in un ospedale per diverse malattie o altre cause, affrontano le rispettive difficoltà stringendo una forte amicizia e creando un gruppo che rinomeranno proprio “I Braccialetti Rossi“.

Lo show ottenne un successo straordinario, macinando ascolti record ogni settimana. Per tre stagioni, i telespettatori hanno seguito con grande entusiasmo le avventure dei ragazzi, con la creazione di una solida fanbase di appassionati della serie. Non solo, anche la colonna sonora fu un trionfo, tanto che la sigla della fiction divenne un vero e proprio inno per gli adolescenti dell’epoca. Insomma, “Braccialetti Rossi” ha davvero marcato una generazione, motivo per il quale questo rincontro ha generato una reazione sensazionale sui social.

I fan non solo sono rimasti commossi nel vedere quanto siano cresciuti gli attori, ma hanno anche cominciato a chiedersi se dietro questo incontro ci possa essere qualche novità in arrivo. Tra l’altro, circa un mese fa, Mirko Trovato aveva pubblicato una storia in cui si mostrava in videochiamata con tutto il cast della serie con la didascalia “Cosa sta succedendo?”, suscitando numerose speculazioni sul web. Chiaramente, quest’ultima reunion non ha fatto che aumentare le speranze degli spettatori, che iniziano a vedere sempre più possibile una nuova stagione dello show.

Bisogna ricordare, però, che “Braccialetti Rossi” è ispirato alla storia reale dello scrittore Albert Espinosa, il cui ruolo nella serie è interpretato da Leo. Nell’ultima puntata, il protagonista guarisce completamente, rendendo improbabile una nuova stagione della serie. Tuttavia, potrebbe esserci comunque qualche novità in arrivo, come un evento speciale per incontrare i fan o un nuovo progetto inedito. A questo punto, non resta che attendere per capire cosa succederà.