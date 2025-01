Bortuzzo e Lulù: cambio di rotta. Novità per lui, che fine ha fatto lei

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie sono da tutti conosciuti per aver partecipato al Grande Fratello. Ed è proprio nella casa più spiata d’Italia che i due si sono innamorati ed hanno iniziato una relazione. Tuttavia, a distanza di tempo tra loro sono venuti fuori vari problemi che li hanno fatti allontanare. Negli ultimi mesi, il nuotatore ha anche denunciato la sua ex fidanzata per stalking. Quali sono, adesso, le ultime notizie sull’ex coppia?

Manuel Bortuzzo e un nuovo amore

Non vi sono ulteriori notizie sulla vicenda di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie che è stata costretta ad indossare il braccialetto elettronico dopo essere stata denunciata dal suo ex fidanzato.

Nell’attesa di nuovi dettagli sulla questione, intanto, il nuotatore avrebbe ritrovato l’amore. Non solo si sarebbe fidanzato con un’altra ragazza ma avrebbe deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Sui social ha pubblicato un post in cui si mostra intento a suonare il pianoforte e iscritto ad un’agenzia come artista. Che sia l’inizio di una carriera musicale per l’ex gieffino?

La passione per la musica

Da tutti noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per il suo incredibile percorso di vita dopo essere rimasto paralizzato a seguito di un tragico incidente, Manuel Bortuzzo non si è mai perso d’animo e con determinazione e intraprendenza si è fatto strada nel mondo del nuoto e dello spettacolo. Nel corso della sua partecipazione al reality ha conquistato il cuore di molti italiani ed oggi è pronto ad affermarsi anche nell’ambito musicale, grazie alla sua passione che l’ha sempre accompagnato.

L’ex gieffino, infatti, ha un legame speciale con la musica e in particolare con il pianoforte, il suo compagno fedele che non l’ha mai abbandonato neanche nei momenti più difficili. Senza dubbio, il cambio rotta di Manuel Bortuzzo sta suscitando curiosità tra i fan che lo seguono da anni e lo supportano e sostengono.

L’amore per la nuova fidanzata

Oltre alla musica, Bortuzzo ha iniziato una nuova relazione con una ragazza con la quale si è mostrato sui social qualche giorno fa. Il suo nome è Costanza Di Stefano. I due si sono conosciuti attraverso un video su Tik Tok, confrontandosi su un determinato argomento. Secondo quanto rivelato dal diretto interessato, il loro rapporto è sincero e trasparente. Che sia la volta giusta? I fan non vedono l’ora di scoprire altri dettagli sulla storia d’amore e fanno il tifo per loro, seguendoli sui social e sostenendoli.