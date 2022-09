La famiglia Bortuzzo ha presentato Angelica Benevieri come la ragazza perfetta per Manuel, ma non lo sarebbe: questa è l’accusa dei fan di Lulù Selassiè, e non solo. Sui social sta circolando da qualche ora un vecchio video di Angelica in cui deride i disabili. Pare siano stati alcuni sostenitori di Lulù, dichiaratamente in guerra con i Bortuzzo, a scorrere il profilo Tik Tok di Angelica fino a trovare questo vecchio video. La curiosità è sempre tanta, non è detto che questi fan si siano messi a caccia di vecchi errori. Tuttavia potrebbero aver curiosato un po’ sul suo profilo fino a scovare questo video sulla disabilità.

In effetti le immagini non sono affatto piacevoli, anzi. Nel video in questione Angelica entra in un bagno e si accorge che è per disabili. Il simbolo è disegnato su un foglio di carta, quindi pare facesse proprio parte della sceneggiatura. Il copione è questo: Angelica entra in bagno camminando normalmente, si accorge che è un bagno per disabili ed esce camminando male, con le gambe storte e agitando le braccia. Davvero una brutta immagine, non c’è che dire.

C’è chi ha provato a giustificare il video di Angelica sulla disabilità tirando in ballo la sua giovane età. Da una parte è una giustificazione che potrebbe reggere, ma dall’altra no: se un atteggiamento non appartiene a una persona, quella persona non avrà mai quell’atteggiamento. A qualsiasi età. La bufera si è scatenata anche per altri motivi, però.

È in corso una pioggia di insulti ad Angelica e alla famiglia Bortuzzo. La prima è nella bufera sia per il video sia perché sarebbe a caccia di popolarità. Secondo le accuse, insomma, una ragazza che deride i disabile non potrebbe oggi amare un ragazzo disabile. Per cui starebbe insieme a Manuel solo per visibilità. La famiglia Bortuzzo invece è sotto accusa perché avrebbe criticato e offeso Lulù per molto meno, mentre Angelica è stata presentata come la ragazza perfetta. E forse così perfetta, secondo questi utenti, non sarebbe affatto. Arriverà una spiegazione da parte di Angelica? E soprattutto ci sarà una reazione di Manuel Bortuzzo?

Storia fidanzata di Bortuzzo. Scusatemi ma l’età c’entra poco. Non c’è mancanza di maturità ma di empatia proprio. Curiosa di vedere se la famiglia di lui rilascerà qualche intervista dissociandosi dalle azioni della ragazza. — GK (@Gk82379895) September 10, 2022