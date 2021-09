Bortuzzo baciato da Lulù al GF Vip si pulisce la bocca: così non c’è futuro

Coccole, baci e carezze hanno presto lasciato il posto ad atteggiamenti segnati da ritrosia, da volontà di sottrazione e a tratti da gelo: Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié non sono una coppia modello come tanti affezionati al Grande Fratello Vip avevano sperato di vedere. Nelle ultime ore il triestino 22enne è stato ‘braccato’ in modo sempre più soffocante dalla giovane che, al posto di ottenere maggiore coinvolgimento, come spesso accade in tali frangenti, sta avendo un riscontro contrario a quello auspicato. Bortuzzo appare infatti sempre più insofferente alle avances della ragazza, al punto tale di essersi pulito la bocca dopo aver ricevuto un bacio ‘forzato’. Un episodio che va a sommarsi ad altre vicende simili consumatesi nelle scorse ore.

Manuel, mentre era impegnato in una conversazione in giardino con Nicola Pisu, ha visto Lulù arrivare con gran piglio, prendergli la faccia tra le mani e schioccargli un bacio sulla bocca, nonostante la sua evidente ritrosia. Ritrosia che infatti si è manifestata pochi secondi dopo, quando la donna si è voltata e Bortuzzo, istintivamente, si è pulito la bocca, gesto che è valso più di mille parole.

Grande Fratello Vip, Bortuzzo sempre più distante da Lulù

Non è la prima volta che Lulù negli ultimi giorni prova a forzare alcune circostanze sentimentali. Nelle scorse ore, sempre smaniosa di ricevere delle manifestazioni di affetto dal 22enne, gli si è avvicinata facendo scattare in Manuel un gesto di stizza. “Costa tantissimo“, l’ha ammonita Bortuzzo, riferendosi al pericolo che Lucrezia potesse sporcargli la camicia che aveva indosso.

Altro ‘rigetto’ si è verificato quando la ragazza ha provato a baciarlo nel corso di un gioco in cui i concorrenti del Grande Fratello Vip dovevano simulare delle statue. Manuel in questo caso si è districato dalla ‘morsa’ della giovane ricordandole che poteva rovinargli il trucco. Niente bacio nemmeno in tale frangente.

Appare ormai sempre più evidente che Bortuzzo sia sempre più insofferente al comportamento soffocante di Lulù. A tal proposito tornano in mente le parole del padre di Manuel, Franco. Il genitore, di recente, ha assicurato che Lucrezia non è assolutamente il “tipo di ragazza” adatta a suo figlio. D’altra parte, alla luce degli sviluppi degli ultimi giorni, la ‘coppia’ non sembra avere alcun futuro.