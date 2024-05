Bortone. “Che Sarà?” cancellato dalla Rai? Motivi e futuro incerto

In Rai la definizione dei palinsesti autunnali della prossima stagione televisiva è in via di definizione. I vertici fanno del loro meglio, sapendo però che il lavoro verrà portato avanti da altri dirigenti, che cambieranno post elezioni europee. Tra i programmi che hanno creato più caos durante gli ultimi mesi c’è sicuramente Che Sarà?. La trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 3 – dopo l’esperienza di Oggi è un Altro Giorno – sarebbe a rischio e, secondo TvBlog, potrebbe non essere rinnovata.

Dopo due anni di successi, che avevano visto trionfare la Bortone come regina indiscussa del pomeriggio di Rai 1, con il cambio di dirigenze Rai la giornalista è stata spostata in una fascia oraria meno “ambiziosa”. Fin dall’inizio, numerose erano state le chiacchiere che facevano intendere che Serena non era mai stata gradita dai nuovi vertici.

Con la partenza di Che Sarà? poi, i dubbi sono stati praticamente confermati. In un’ormai avviata TeleMeloni, la Bortone non ha mai esitato ad esprimere dissenso nei confronti dell’attuale Governo, fino addirittura ad ottenere un provvedimento disciplinare. In poco tempo, nell’acces prime time del weekend di Rai 3 il suo programma è diventato un punto di riferimento per chi vuole sentire delle voci “fuori dal coro“.

Nonostante la proposta di una trasmissione originale però, Serena Bortone non è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico. Nato come sostituzione de Le Parole di Massimo Gramellini – migrato su La 7 a partire dallo scorso settembre – Che Sarà? non ha mai retto il confronto in termini di share con il programma che l’ha preceduto.

Gli ascolti di Che Sarà?

Se guardiamo agli ascolti infatti, la trasmissione di Serena Bortone, a un mese dalla chiusura, ottiene una media del 3,75% di share. Una percentuale abbastanza distante dai numeri che Gramellini faceva al suo posto e che continua a fare su La7. In Altre Parole, il programma del giornalista attualmente in onda, viaggia infatti su una media sicuramente più alta, del 5,22% di share.

Viene da sé allora, che con un confronto del genere Che Sara? è a rischio rinnovo. Secondo quanto svelato da TvBlog quindi, sarebbe questa la motivazione per cui la trasmissione di Serena Bortone potrebbe non avere una seconda stagione. D’altronde, abbiamo ben capito che le attuali Dirigenze Rai non esiterebbero un secondo a cancellare un prodotto che ha causato polemiche negli ultimi tempi con il caso Scurati.

Il futuro di Serena Bortone

In ogni caso, se il programma non venisse rinnovato, Serena Bortone non sarebbe comunque fuori dall’Azienda. Sappiamo infatti che la giornalista ha un contratto a tempo indeterminato con il Servizio Pubblico e rimarrebbe in Rai salvo proposte da altre emittenti.

L’ipotesi più probabile, spiega TvBlog, è che dalla direzione approfondimento – dove è attualmente “in prestito” con Che Sarà? – la Bortone torni nuovamente sotto quella dell’intrattenimento DayTime. Da lì poi, l’ex conduttrice di Oggi è Un Altro Giorno riceverà proposte per il suo futuro televisivo.