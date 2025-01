Borriello, chi è la nuova fidanzata che ha preso il posto di Belen

Marco Borriello è tornato ad essere chiacchierato dalla cronaca rosa del Bel Paese. L’ex calciatore, oggi imprenditore, avrebbe una nuova fidanzata. Lo rivela Chi Magazine che ha sorpreso il 42enne napoletano per le vie di Milano in dolce compagnia. Chi è la donna a cui si è legato? Eleonora Preziosi, figlia di Enrico cioè il proprietario della nota azienda di giocattoli per bambini, Giochi Preziosi. L’uomo d’affari è famoso anche per essere stato il presidente del Genoa calcio, dove tra l’altro Borriello ha giocato per diversi anni.

Secondo il settimanale Chi tra Borriello ed Eleonora c’è un qualcosa che va oltre l’amicizia. Il magazine infatti mormora che la storia d’amore sarebbe piuttosto seria. I due si conoscono da diverso tempo. Borriello è di casa nella famiglia Preziosi. Ha conosciuto Enrico quando vestiva la maglia rossoblu. Quando se ne è andato dal Genoa ha comunque mantenuto un legame d’amicizia con l’imprenditore. Legame che è andato oltre la questione calcistica.

Dove vive Marco Borriello oggi

Oggi Borriello passa diversi mesi dell’anno a Ibiza dove Preziosi, tra l’altro, ha una villa. Insomma, Eleonora e Marco si conoscerebbero da tempo per via di questo legame tra famiglie. Di recente sarebbe scattata la scintilla. Lei, che per situazioni professionali ha a che fare con persone del mondo dello spettacolo, è una persona assai riservata, al pari dell’ex calciatore che, dopo essere stato a lungo seguitissimo dalla cronaca rosa, attualmente conduce una vita appartata. Chiacchieratissima è stata la sua storia durata oltre quattro anni con Belen Rodriguez.

Borriello, nel 2023, in una lunga intervista disse che l’argentina era stata la donna più importante della sua vita e che con lei era rimasto un bel legame di amicizia. Tra l’altro spiegò di desiderare un figlio, ma che non aveva una compagna per un ‘progetto’ familiare. Adesso sembra che la fidanzata ci sia e si ipotizza che abbia preso il posto di Belen a livello di “importanza”.

Chi è Eleonora Preziosi, la nuova fidanzata di Marco Borriello

Enrico Preziosi e la compagna Raffaella Lupi, insieme da quasi trent’anni, hanno un’unica figlia, Eleonora appunto. L’imprenditore ha altri tre figli (Paola, Fabrizio e Matteo), nati dal suo precedente matrimonio. Eleonora si è laureata, per la seconda volta, lo scorso luglio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzandosi nel settore della Comunicazione. In particolare ha scritto una tesi sulle dinamiche del mondo della tv e dei media.