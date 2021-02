Boris 4, la nuova stagione della serie cult si farà: quando esce

By

La fuori-serie italiana tornerà a breve con una quarta stagione. Un modo per ringraziare il pubblico per il tanto affetto e per omaggiare l’amato sceneggiatore, Mattia torre

La serie cult Boris tornerà sui nostri schermi con una nuova quarta stagione. A confermarlo è l’attore Sergio Di Stasio che nelle prime tre stagioni ha interpretato il ruolo di Sergio Vannucci, direttore di produzione dal passato un po’ losco.

Boris 4 si farà per ringraziare i tanti fan che negli ultimi 10 anni, dalla fine dell’ultima stagione, hanno chiesto a gran voce un ritorno in scena dei personaggi della serie. Ma anche, e soprattutto, per rendere omaggio allo scomparso Mattia Torre, sceneggiatore storico di Boris.

La serie tv italiana è andata in onda dal 2007 al 2010 ed è stata una delle più amate del primo decennio del 2000. Boris, la fuori serie, racconta ironicamente la realizzazione dietro le quinte di una soap opera. L’intento fu quello di portare in scena, in maniera caricaturale, la gran parte della produzione televisiva di quel periodo storico.

I primi anni del nuovo millennio, infatti, in Italia si assistette a un pullulare di soap ispirate alle telenovelas proveniente dalla Spagna e da Hollywood. Boris trovò il modo per prendere in giro i tipici meccanismi di queste produzioni, con gag divertenti, e diventò la serie cult di quel periodo. Ridicolizzava all’estremo la cultura pop italiana e irrompeva nella tv dell’epoca con estrema sfrontatezza, anche nel linguaggio.

Non ci sono ancora notizie ufficiali sul cast che comporrà la nuova stagione di Boris, ma ciò che è certo, confermato da Alberto di Stasio, è che al momento si sta scrivendo la sceneggiatura. Un passaggio fondamentale al quale si sta prestando molto impegno per rendere giustizia al lavoro svolto con le prime tre stagioni da parte di Mattia Torre. L’interprete di Sergio Vannucci, è intervenuto di recente in una live su Twitch dove ha confermato di essere a lavoro sulla realizzazione della nuova stagione.

“Penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno, inizio del prossimo anno penso, siamo tutti contenti. Dev’essere su una piattaforma, penso. Penso che sia su Netflix.”

Proprio sulla piattaforma streaming, infatti, Boris sta spopolando grazie alla pubblicazione in catalogo da maggio del 2020. Molti fan della serie hanno voluto fare un rewatch della fuori-serie italiana, ma tanti sonostati anche coloro che si sono appassionati per la prima volta.

Il cast

Nel corso delle prime tre stagioni gli attori principali della serie sono stati Alessandro Tiberi, Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Carolina Crescentini, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Antonio Catania e Roberta Fiorentini.