Boomerissima sta ottenendo risultati soddisfacenti sia in termini di ascolti tv sia per quanto riguarda l’engagment social degli utenti che lo seguono. Il programma di Rai Due che ha segnato il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, infatti, spopola sulle piattaforme web, innescando miriadi di commenti. Non a caso su Twitter è presto finito in tendenza. Alcune chicche udite in puntata sono pure diventate virali; è il caso di una frase pronunciata dall’attore Pierpaolo Spollon e indirizzata al simpatico Francesco Paolantoni. Il primo, essendo un classe 1989, è naturalmente stato inserito nella squadra dei Millennials, il secondo in quella dei boomer.

L’attore e comico, nel corso del gioco “Evolution of dance”, ha provocato una cascata di risate quando si è spassosamente infuriato ed ha gridato “siamo boomer, vogliamo carta e penna” lamentando l’ausilio dei tablet. Pronta la risposta di Spollon che ha scandito un secco: “Questo è Neanderthal“. La battuta è diventata rapidamente virale. Per chi non lo sapesse (si immagina e si spera che in pochi non sappiano chi sia) l’uomo di Neanderthal è un ominide strettamente affine all’Homo sapiens che visse nel periodo paleolitico medio, compreso tra i 200.000 e i 40.000 anni fa. Insomma, Spollon ha valuto affondare la ‘lama nella ferita’. La gag improvvisata si è svolta in un clima goliardico ed è stata salutata dal pubblico con entusiasmo e grasse risate.

“Questo non è boomer e Neanderthal” PIERPAOLO SPOLLON TIRANDO FRECCE CON TUTTO L’ARCO #Boomerissima pic.twitter.com/voC7oj5hhr — ????????ᴛℴ;☁️???? (@sonoantobozz) January 24, 2023

Alessia Marcuzzi, che brava!

Alessia Marcuzzi, casomai ci fossero dubbi sulla sua competenza, sta dimostrando di essere una professionista della tv rara. Al di là del gusto per Boomerissima – lo show può piacere o no -, la conduttrice romana si conferma una delle presentatrici più talentuose e ferrate della tv generalista. Ha i tempi giusti, sa districarsi con maestria innanzi alle telecamere, non è mai impacciata e sa in ogni momento ciò che deve fare. D’altra parte l’esperienza maturata è tanta. Non è detto che però l’esperienza faccia arrivare tutti a determinati risultati. Si prenda ad esempio Belen, che in tv ci sta da un sacco (tra l’altro era in onda con Le Iene proprio contro Boomerissima): il divario con la ‘Pinella’, considerando il livello di conduzione, è siderale.