Booda dopo X Factor, che sorpresa: Robbie Williams scrive alla band

X Factor 2019, i Booda ricevono un messaggio da Robbie Williams dopo la finale

Che sorpresa per i Booda dopo X Factor 2019! La band si è classificata al secondo posto della 13esima edizione, a detta di qualcuno un piazzamento inaspettato. Ed è vero, per certi versi, ma non per demerito, solo perché hanno affrontato il ballottaggio durante i Live al contrario di Sofia Tornambene e la Sierra. Erano questi ultimi due concorrenti a giocarsi, sulla carta, la vittoria finale, e invece i Booda hanno stravolto il podio. Chissà, avrebbero potuto anche vincere e lo avrebbero meritato per il percorso fatto nel talent show. I Booda infatti sono sempre sembrati una band fatta e finita, pronta a riempire i palazzetti d’Italia. E c’è una popstar internazionale che si è accorta di tutto questo, ovvero Robbie Williams, ospite d’eccezione della finale di giovedì sera.

Robbie Williams scrive ai Booda: il commento dopo la finale di X Factor

In queste ore, infatti, i componenti dei Booda si sono imbattuti in un commento davvero speciale, quello di Robbie. Il cantautore inglese ha commentato un loro post su Instagram, scrivendo: “Great band… Super star lead singer… Onwards and upwards!”. Tradotto in italiano vuol dire: “Grande band… Cantante super star… Avanti e sempre più in alto!”. Il commento di Robbie Williams ai Booda in sostanza è un modo per elogiarli come musicisti e per augurare loro di avere sempre più successo. Guardate avanti e puntate in alto, ha detto loro. Federica, Martina e Alessio hanno commentato così l’accaduto: “E vabbè… da Robbie è tutto a voi la linea”.

Booda dopo X Factor, i progetti per il futuro: “Ecco il nostro sogno”

Intanto, i Booda dopo X Factor hanno raccontato i loro progetti futuri a Vanity Fair: “Abbiamo lavorato tanto per cucirci addosso una bella dimensione di band live: il sogno sarebbe quello di continuare questo percorso calcando palchi e riuscendo a stabilire un contatto col pubblico. Ci interessa chiuderci dentro a uno studio e tirare fuori roba nostra: abbiamo una serie di bozze che non vediamo l’ora di trasformare in brani veri e propri”.