Bonucci di nuovo papà: la moglie Martina incinta del terzo figlio

Terzo figlio in arrivo per Leonardo Bonucci e la moglie Martina

Cicogna in volo verso casa Bonucci. Il calciatore della Juventus sta per diventare di nuovo padre: la moglie Martina è incinta del terzo figlio. È stata la donna ad annunciarlo su Instagram, dove ha pubblicato lo scatto dell’ecografia del piccolo in arrivo. Una foto che ha subito fatto il pieno di like e commenti, tra colleghi, amici e numerosi tifosi. “E poi arrivi Tu. Amalgama perfetta tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza… Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa. Puntuale, brillante, irriverente di fronte a tutti i nostri timori… Arrivi Tu alla Vita”, ha scritto lady Bonucci. Le stesse parole che il difensore ha poi usato sul suo account Instagram, dove è seguito da quasi 3 milioni di follower.

La vita privata di Leonardo Bonucci fuori dal campo

Bonucci e Martina sono già genitori di due bambini: Lorenzo e Matteo. Anni fa è salita agli onori della cronaca la storia di Matteo, affetto da una grave patologia. “Gli esami diagnostici rivelano una patologia acuta. Bisogna intervenire subito, ci dice il medico. Il giorno successivo Matteo entra in sala operatoria alle otto della mattina e ne esce alle quattro del pomeriggio” ha spiegato Bonucci a La Repubblica qualche tempo fa. Subito dopo è cominciata l’attesa dei miglioramenti, la convalescenza che non è stata così facile. Tanto che Leonardo ha addirittura pensato di abbandonare il mondo del pallone. A dargli forza la moglie Martina, un’ex modella sposata nel 2011.

Matteo, il figlio di Bonucci, sta ora meglio: è guarito

“Martina mi ha aiutato più di tutti, con la sua determinazione. Mi ha insegnato a essere fiero di me stesso nel bene e nel male. E ho capito che nel dolore tutte le famiglie si assomigliano. I privilegi si azzerano nella sventura, se vuoi riemergere devi lottare”, ha ammesso Bonucci, sottolineando che oggi il figlio è perfettamente guarito.