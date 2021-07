Bonucci e Chiellini, sfottó agli inglesi: l’incontro con Giulia Salemi e Pretelli

Grandi incontri in Sardegna in questa calda estate italiana 2021. Dopo la vittoria dei campionati europei, due dei protagonisti della Nazionale di calcio degli Azzurri si sono ritrovati a trascorre qualche giorno di vacanza nella splendida cornice della Costa Smeralda.

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini stanno continuando i festeggiamenti e si stanno rilassando insieme alla loro famiglia, dopo aver battuto la temuta Inghilterra. Nelle ultime ore è stata pubblicata una foto dei due campioni davanti ad un piatto di pastasciutta.

L’ironia sulla pastasciutta quindi prosegue. A commento dell’immagine Bonucci ha scritto: “Noi continuiamo a mangiare pastasciutta e voi?“. Inutile dire che nel giro di poco tempo lo scatto è diventato virale e nel giro di poco sono stati tanti gli utenti del web che hanno colto e risposto all’ironia dei due calciatori.

Ma da dove è nata questa ironia riguardante la pastasciutta? “Troppa pastasciutta devono ancora mangiare” aveva urlato Bonucci in campo per zittire i tifosi inglesi, mentre si festeggiava la vittoria della finale di Wimbley. Una frase in cui ormai tanti si sono identificati, diventando così un vero e proprio mantra.

L’ironia degli italiani è unica ed irripetibile. E anche in questa occasione i nostri Azzurri hanno fatto la differenza, e zittito la tifoseria avversaria con una fine satira ed ingegno. Ed ancora oggi, a distanza di qualche settimana si festeggia non innalzando i calici, ma una bella forchettata di pastasciutta.

Sono tanti i vip presenti in Costa Smeralda in questi ultimi giorni. Tra i tanti anche gli ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La love story tra i due è iniziata durante la permanenza in gioco al Grande Fratello Vip. Un amore, su cui in pochi credevano, ma che invece sta andando a gonfie vele.

I Prelemi, sempre molto attivi sui social, stanno documentando passo dopo passo la loro vacanza. Dopo una nuotata in mare ed una partita a padel ecco l’incontro inaspettato. Nello splendido resort che li ospita, Giulia e Pierpaolo hanno incontrato il capitano della Nazionale italiana di calcio, Giorgio Chiellini.

L’incontro non poteva non essere immortalato in uno scatto. La foto di gruppo è stata poi condivisa sui rispettivi account ufficiali nei principali social network.