Bonolis, un programma insieme all’ex Laura Freddi: “Perché no?”

Il conduttore parla dell’ex compagna Laura Freddi e della possibilità di condurre insieme un show televisivo

Paolo Bonolis ha intrattenuto i fan tramite una diretta Instagram tenuta sul profilo di SDL.Tv nella giornata di oggi 19 aprile. Il conduttore si è raccontato circa la sua vita privata ma anche della sua carriera televisiva. Le domande erano numerose ma la moglie, Sonia Bruganelli, lo aiutato a selezionare quelle più interessanti. Come riporta FanPage, durante la diretta, Paolo ha svelato un curioso aneddoto in merito al primo appartamento in cui andò a vivere da solo comprato con i primi guadagni ottenuti con il lavoro in tv: pare che l’abitazione fosse abitata da strane presenze, fatto confermato poi anche dalla moglie Sonia. Infine, un fan ha chiesto se l’uomo fosse d’accordo a condurre un programma televisivo con l’ex fidanzata, la showgirl Laura Freddi.

Paolo Bonolis e Laura Freddi insieme alla conduzione?

Da oltre 20 anni Bonolis è legato sentimentalmente a Sonia Brugarelli, sua moglie. Prima della consorte, Paolo ha avuto una relazione con Laura Freddi, ad oggi fidanzata con Leonardo D’amico. Un utente ha quindi chiesto allo showman cosa ne pensasse dell’idea di condurre un programma insieme all’ex compagna. “Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”.

Il racconto sulle entità: “Era diventata una rottura di scatole”

“Il primo appartamento dove andai a vivere da solo, fu comprato grazie ai primi guadagni che feci con la televisione, per cercare un’indipendenza dalla famiglia“, ha raccontato il conduttore. “La notte andavo a letto e la mattina quando mi risvegliavo c’erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti… Una sera ho spento tutto, mi sono messo sul divanetto del salottino e ho parlato nel buio con quella che presumevo fosse un’entità. Ho detto: ‘Senti guarda, a me dispiace. Tu magari vuoi comunicarmi qualcosa ma non ti capisco. Avresti rotto i cogl.ni!’ Da quel momento non è più successo nulla”.