Bonolis, nuovo programma Web simile a Il senso della vita: l’annuncio

La stanza del medico è il nuovo programma Web di Paolo Bonolis: l’annuncio a sorpresa con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis ha annunciato oggi su Instagram un nuovo programma in arrivo. La stanza del medico, questo è il titolo scelto per il format targato SDL Tv e poche ore fa il conduttore ne ha parlato su Instagram. Si tratta di un progetto nato già da tempo e che però debutterà in questo periodo di quarantena, anche per offrire una nuova occasione, o meglio un’occasione in più per trascorrere meglio le giornate in casa. Bonolis ha parlato anche a tal proposito, e poi c’è la felicità e l’orgoglio di Sonia Bruganelli nell’annunciare l’arrivo di questo nuovo prodotto. Per saperne di più, vediamo cosa ha raccontato proprio Paolo Bonolis…

Bonolis annuncia l’arrivo del nuovo programma su SDL Tv: “Una piccola costola de Il senso della vita”

Nel video su Instagram Bonolis ha esordito così: “Giorni difficili eh? Per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi dovrebbe essere libero o vorrebbe essere libero e operativo ma non può”. Poi ha presentato il nuovo programma Web: “Che fare quindi? Ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e le proprie possibilità. Noi ne offriamo una: la SDL Tv vi mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento da seguire e al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il senso della vita. Così, per non addormentare la mente”. L’appuntamento è per martedì 21 aprile sul sito Web della SDL Tv, quindi non andrà in onda in televisione. Almeno per ora.

Paolo Bonolis e il nuovo programma Web, parla Sonia Bruganelli

Anche Sonia Bruganelli ha scritto un messaggio pubblicando il video di Bonolis e annunciando quindi l’arrivo del programma Web La stanza del medico. Queste le sue parole: “È un’emozione per noi di SDL Tv presentarvi questo progetto nato un po’ di tempo fa e che in questo periodo di quarantena abbiamo deciso di condividere con voi…”.