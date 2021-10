“Bonolis millantava tesori che non aveva”, secca replica di Paolo a Sonia

Botta e risposta a distanza tra marito e moglie: nel corso della puntata di lunedì 18 ottobre del Grande Fratello Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli ha narrato che Paolo Bonolis, per conquistarla, le ha fatto credere di essere in possesso di ricchezze che in realtà non aveva. Anzi, qualcuna l’aveva, qualcuna no. E il vulcanico conduttore romano? Cosa ha risposto? Ospite nella puntata di Cartabianca (Rai Tre) in onda martedì 19 ottobre, Paolo, stuzzicato dalla padrona di casa Bianca Berlinguer, ha replicato all’esternazione della moglie.

“Quando ci siamo conosciuti, Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville, che in realtà aveva. Poi, per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera su una sua barca pazzesca,. E ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua”. Così Sonia al GF Vip. Una confidenza in diretta che ha colto di sorpresa pure Alfonso Signorini. “Paolino, Paolino…”, si è lasciato sfuggire il direttore di Chi Magazine, con torno simpaticamente inquisitorio.

Dopo poche ore, sempre in tv, è arrivata la versione di Bonolis. “Ho visto che tua moglie – ha spiegato Bianca Berlinguer che per una volta ha svestito i panni della giornalista impegnata per indossare quelli della gossippara -, simpaticamente, ha dichiarato al Grande Fratello che all’inizio tu ti sei spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi in una grande imbarcazione, ma non era tua”.

“Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente la signora poi ha abboccato. Quindi ha funzionato”, il secco commento di Bonolis che, tanto per cambiare, ha avuto la risposta pronta, capovolgendo quella che poteva sembrare una situazione a suo svantaggio in un punto a suo favore. La palla ora passa al ‘pesce’ che ha abboccato, Sonia.

Sonia Bruganelli al GF Vip ha portato il cinismo e la schiettezza del marito

Tale marito, tale moglie. Eh sì, perché al GF Vip la Bruganelli ha portato alcuni dei tratti distintivi di Bonolis, vale a dire cinismo e schiettezza. La produttrice si è subito fatta notare per i suoi commenti tanto lucidi quanto a volte ‘politicamente scorretti’, per dirla con una locuzione tanto in voga.

Non si è nemmeno lasciata mancare una discussione piccatissima e portata avanti in più occasioni con la sua collega Adriana Volpe. Motivo? Tutto è cominciato quando Sonia ha postato un suo selfie con Giancarlo Magalli. Vale a dire il conduttore ex Fatti Vostri con il quale la Volpe è in lotta da tempo. La vicenda è persino finita nelle aule di tribunale.

D’altra parte Signorini era proprio alla ricerca di una figura che sapesse graffiare: missione compiuta, di artigli, la Bruganelli, ne ha da vendere.