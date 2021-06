Bonolis: intervista al miele dell’ex Freddi, la reazione di Sonia è da applausi

Tra poche ore Paolo Bonolis compirà 60 anni. Lunedì 14 giugno l’istrione romano taglierà il traguardo e spegnerà le candeline. C’è chi già gli ha fatto gli auguri in anticipo. Ad esempio Laura Freddi, sua storica ex, che, tra l’altro, è stata ospite ad Avanti un Altro pochi giorni fa, dando vita a un siparietto spassosissimo con il conduttore. I due sono rimasti in ottimi rapporti. A confermarlo una volta di più è stata di recente proprio la Freddi che, raggiunta da Novella 2000, magazine diretto da Roberto Alessi, ha rilasciato una serie di dichiarazioni al miele su Paolo. Laura ha specificato che è un uomo coltissimo, brillante, di cui ha molta stima. Non solo: ha aggiunto che gli piacerebbe che la sua famiglia e quella di Bonolis (che è sposato con Sonia Bruganelli) possano riuscire a frequentarsi di più nel futuro prossimo. E Sonia? Come ha preso le parole di Laura?

La Bruganelli, con ogni probabilità, ha avuto piacere a sentire il discorso della Freddi (le due sono amiche). Meno piacere le ha fatto la dinamica che ha portato all’intervista concessa a Novella 2000. Così, nelle scorse ore, sui social, ha reagito facendo dell’ironia ‘acuminata’ su Roberto Alessi, il direttore del magazine. Il giornalista, su Instagram, ha postato lo screenshot di un suo articolo, scritto per Libero Quotidiano nelle scorse ore. Articolo in cui ha sottolineato che il regalo più bello per i 60 anni di Paolo è Sonia. Un profilo, ‘La portinaia’, ha però fatto notare che non è proprio stato galante da parte di Novella 2000 intervistare l’ex piuttosto che la moglie. La Bruganelli ha sposato in pieno tale tesi ed ha pure aggiunto una ulteriore stilettata. “In extremis”, ha commentato. Altrimenti detto: ‘Beh, insomma, magari una telefonata alla consorte si poteva fare per i 60 anni di Paolo piuttosto che chiamare la sua ex’. Ma tant’è!

Di recente si è sussurrato di una presunta crisi coniugale tra Bonolis e la moglie. Il gossip è nato dopo che su Instagram, Sonia, a chi le ha chiesto se Paolo fosse ormai il suo “ex marito”, ha replicato: “Non rispondo a queste domande”. Il fatto che non è arrivata una smentita secca ha alimentato il chiacchiericcio, che tale è rimasto. Nessuna crisi all’orizzonte. E tanti auguri a Paolo Bonolis.