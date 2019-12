Bonolis figli, la moglie confessa: “Costretti a dover cambiare scuola”

I figli di Paolo Bonolis e il bullismo: la rivelazione di Sonia Bruganelli

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 11 dicembre, Sonia Bruganelli ha parlato della famiglia che ha costruito con Paolo Bonolis. E soprattutto di come non sempre sia facile gestire la fama del marito ora che i tre eredi sono entrati nell’adolescenza. Un’eta piuttosto difficile, con tanti cambiamenti, che hanno spinto Bonolis e la moglie a fare delle scelte importanti. Come quella della Bruganelli di fare un passo indietro sui social network, e in particolare su Instagram dove è sempre molto attiva, e di cambiare addirittura scuola.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli sui figli avuti da Bonolis

“Quando mi si diceva “figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi” pensavo fosse il classico detto, invece non c’è niente di più vero. Ora mi ritrovo tre persone con necessità, gusti e caratteri diversi, e con reazioni, al mio essere madre, totalmente differenti. Inoltre da qualche anno, chi più chi meno, stanno vivendo delle difficoltà con la popolarità della nostra famiglia”, ha ammesso Sonia Bruganelli alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Per questo sui social ho fatto qualche passo indietro. Non rinnego nulla ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”, ha aggiunto.

Sonia Bruganelli: sui social network meno ostentazione

Dunque Sonia Bruganelli ha scelto di ostentare meno la ricchezza della sua famiglia sui social network. Un comportamento che in passato ha creato più di qualche polemica e che sicuramente ha influito poi sui figli di Paolo Bonolis. “Nell’ultimo anno siamo stati costretti a dover cambiare scuola ad uno di loro, per delle situazioni molto vicine al bullismo. Ora, fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità, ma questo odio sociale mi ha fatto riflettere molto”, ha concluso la Bruganelli.

Paolo Bonolis figli: la famiglia allargata del conduttore

Paolo Bonolis ha avuto due figli dalla psicologa Diane Zoeller. Sposati dal 1983 al 1988 la coppia ha avuto due figli, Martina e Stefano. La prima è una stimata regista teatrale mentre del secondo non si sa praticamente nulla. Dal matrimonio con Sonia Bruganelli sono invece nati: Silvia, Davide e Adele.